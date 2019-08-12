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"Бант убил!": Алла Пугачева удивила поклонников новым фото

05:21, 12 августа 2019
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На снимке Пугачева предстала в кокетливом образе / instagram.com

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Один снимок с Примадонной опубликован в Instagram продюсера украинской певицы Светланы Лободы Нателлы Крапивиной, второй - на фан-странице Аллы Борисовны в соцсети.

В кадре Пугачева позирует с Лободой и Крапивиной. Примадонна выбрала для снимка кокетливый образ, заметно молодящий ее: она предстала с черным бантом на голове й черно-красном платье-балахоне.

Многие в комментариях отметили, что Алла Борисовна выглядит значительно моложе своего возраста, во многом - благодаря такому стилю. "Бант убил!", "Красавица", - пишут фаны.

instagram.com/natellakrapivina

Ранее Алла Пугачева ужаснула сеть фото без фильтров. Таким образом, пользователи нашли подтверждение тому, что все свои снимки она старательно фотошопит.

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Теги: #фото#Алла Пугачева