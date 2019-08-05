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Настя Каменских показала стройные ноги в коротких шортиках (фото)

12:35, 05 августа 2019
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Инстаграм Настя Каменских

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Очередное фото появилось в ее Instagram.

На снимках девушка позирует в коротких джинсовых шортах и простой белой майке.

"Счастье-это глагол! Оно не где-то там, когда-то не понятно когда будет! Счастье в каждой секунде, минуте, дне! И если ты его не ощущаешь, меняй свою жизнь! Потому что все только в твоих руках", - написала она в посте.

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Теги: #Настя Каменских