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В сеть "слили" фото с отдыха Аллы Пугачевой в Юрмале

12:07, 05 августа 2019
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Пугачева с Галкиным отдыхают в Юрмале / instagram.com

Алла Пугачева устроила настоящий переполох своим появлением на закрытии фестиваля Лаймы Вайкуле в Юрмале. Фотографии с мероприятия с Примадонной до сих пор публикуют в сети.

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Так, в Instagram одной из фан-групп Аллы Борисовны появилось фото, на котором артистка запечатлена в Юрмале в компании своего супруга Максима Галкина и подруги Лаймы Вайкуле.

На снимке Пугачева позирует на балконе концертного зала "Дзинтари". В кадре она выглядит счастливой и помолодевшей. Для фото она выбрала неброский макияж и копну кудряшек на голове.

Ранее Алла Пугачева ужаснула сеть фото без фильтров. Таким образом, пользователи нашли подтверждение тому, что все свои снимки она старательно фотошопит.

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Теги: #фото#Алла Пугачева