Ариана Гранде и Дональд Трамп: названы самые влиятельные люди в сети

Журнал Time назвал 25 наиболее влиятельных людей в Интернете. В список вошли принц Гарри и Меган Маркл, Ариана Гранде и Дональд Трамп.

Рейтинг состоит из 25 пунктов. В него вошли артисты Ариана Гранде, корейский коллектив BTS и певица Cardi B. Список опубликован на сайте журнала Time.

В список попали те, кто, по мнению редакции, оказывали наибольшее влияние на социальные сети и освещали все последние и важные новости. Помимо музыкантов, в список вошли и политические деятели, такие как Дональд Трамп и Александрия Окасио-Кортез, а также принц Гарри и Меган Маркл.

Кроме того, в рейтинг вошли протестующие в Гонконге и школьники, массово организовывающие акции протеста.

Список 25 самых влиятельных людей в Сети в 2019 году:

Ариана Гранде

Lil Nas X

Cardi B

БТС

Принц Гарри и Меган Маркл

Дональд Трамп

Александрия Окасио-Кортез

Джада Пинкетт-Смит

Крис Годфри

Рахаф Мухаммед

Лиза Коши

Брайан Колфадж

Джеймс Чарльз

Герман Гармендия

Карлос Маза

Чжан Дай

JoJo Siwa

Бен Шапиро

DrLupo

Эмма Чемберлен

Яшар Али

Джамила Джамиль

Ади Баркан

Протестующие в Гонконге

The School Strickers