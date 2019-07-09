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Дочь Пугачевой собралась на концерт в Украину

15:06, 09 июля 2019
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Орбакайте собралась на концерт в Украину / фото instagram.com/orbakaite_k

Об этом сообщила концертный директор российской артистки Елена Чупракова, пишет URA.RU.

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Отмечается, что Орбакайте примет участие в фестивале латвийской артистки Лаймы Вайкуле в Одессе в августе-2019. Лайма Вайкуле привезет в Одессу фестиваль LAIMA RENDEZVOUS. 

Организаторы концертов в Украине обещают, что на одной сцене вместе с хозяйкой праздника, которая станет еще и режиссером трехдневного марафона выступит более 30 исполнителей из Украины, ближнего и дальнего зарубежья: Тина Кароль, Ирина Билык, ALEKSEEV, KAZKA, Tomas N'evergreen, Вахтанг Кикабидзе, NK, Арсен Мирзоян, Нани Бригвадзе, “Леприконсы”, “Вопли Видоплясова”, Diana Brescan, Беz Обмежень и много других.

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Теги: #Одесса#Орбакайтепогода в Одессе