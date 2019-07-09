Дочь Пугачевой собралась на концерт в Украину

Кристина Орбакайте в ближайшее время посетит Одессу.

Дочь примадонны Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте в ближайшее время посетит Украину.

Об этом сообщила концертный директор российской артистки Елена Чупракова, пишет URA.RU.

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Отмечается, что Орбакайте примет участие в фестивале латвийской артистки Лаймы Вайкуле в Одессе в августе-2019. Лайма Вайкуле привезет в Одессу фестиваль LAIMA RENDEZVOUS.

Организаторы концертов в Украине обещают, что на одной сцене вместе с хозяйкой праздника, которая станет еще и режиссером трехдневного марафона выступит более 30 исполнителей из Украины, ближнего и дальнего зарубежья: Тина Кароль, Ирина Билык, ALEKSEEV, KAZKA, Tomas N'evergreen, Вахтанг Кикабидзе, NK, Арсен Мирзоян, Нани Бригвадзе, “Леприконсы”, “Вопли Видоплясова”, Diana Brescan, Беz Обмежень и много других.