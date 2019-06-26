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"Для любителей необычных ощущений": Rammstein выпустили духи с "ароматом кокаина"

16:14, 26 июня 2019
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Группа Rammstein представила парфюм с «нотками кокаина и героина». Аромат получил соответствующее название Kokain - это еще и отсылка к одноименной песне 1997 года.

Композиция Kokain состоит из нот бензина, кожи, пачули, горелого дерева, огня и малины.

Произвел духи парфюмер компании Symrise Александр Илан / скриншот

Носить такие духи советуют всем мужчинам и женщинам, которые любят необычные ощущения.

По описанию производителя, аромат иллюстрирует «пожар в подвале». Произвел духи парфюмер компании Symrise Александр Илан.

Это первый парфюм от компании, но довольно удачный - критики говорят, что запах у него по-хорошему необычный. Продается Kokain в сети аптек Rossmann за 20 или 25 евро, в зависимости от объема.

Как сообщал УНИАН, ранее в сеть слили новый альбом немецкой метал-группы Rammstein еще до официального релиза. Новый альбом Rammstein возглавил чарты сразу в 14 странах.

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Теги: #Rammstein