Вера Брежнева показала роскошную фигуру в дерзком мини (фото)

37-летняя исполнительница продемонстрировала отличную фигуру.

Популярная певица и экс-участница группы "ВИА Гра" Вера Брежнева восхищает своих поклонников не только новыми песнями, но и роскошной фигурой.

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Так, на своей странице в Instagram артистка опубликовала фото, на которых позирует в шелковом мини-платье цвета шампань, подчеркнувшем все ее идеальные формы.

"Иллюзия Instagram. 6 полетов за 6 дней, 2 из них с бессонными ночами, много работы, концерты, встречи, съемки... Выложишь в инста красивую фоточку, и никто не знает, что на самом деле вот такая она, обратная сторона", - подписала Брежнева свои снимки.

Ранее популярная украинская певица, экс-участница группы "ВИА Гра" Вера Брежнева опубликовала в Instagram веселый летний ролик.