Алла Пугачева показала милое семейное видео

Примадонна на видео не появляется, ее голос слышен лишь за кадром.

Российская певица Алла Пугачева в сети показала, как ее дети — сын Гарри и дочь Лиза — учатся кататься на роликах.

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На видеозаписи, опубликованной в Instagram Примадонны, видно, как дети пытаются кататься на роликах. Также за кадром слышны реплики артистки: "Ничего, научитесь", "Ух, вы мои маленькие", "Ух, вы какие", "Молодец!".

"Если долго мучиться, что-нибудь получится", - подписала она милый семейный ролик.

В конце записи к камере Пугачевой подъезжает сын и завершает съемку со словами: "Все, мамочка, пока!".

Под видеозаписью многочисленные подписчики Примадонны желают ей и ее детям счастья и здоровья.

Ранее черно-белое фото Аллы Пугачевой ужаснуло сеть. Его опубликовал на своей странице в Instagram супруг Примадонны Максим Галкин. Многие фаны подумали, что с артисткой что-то случилось либо вовсе она умерла.