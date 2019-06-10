Звезда "Квартала 95" разделась для фото
13:10, 10 июня 2019Звезды
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Дополнили образ артистки собранные волосы и яркая помада.
Адамчук предстала обнаженной / фото instagram.com/marta_adamchuk
Украинская певица, актриса студии "Квартал 95" и участница проекта "Женский Квартал" Марта Адамчук показала горячий снимок.
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Артистка на своей странице в Instagram показала фото, на котором позировала без одежды, обмотав обнаженное тело полотенцем. Дополнили образ собранные волосы и яркая помада.
Поклонники Адамчук в восторге от снимка: "Красотка!", "Вау", "Загляденье", "Прекрасная".
Ранее звезда "Квартал 95" Елена Кравец продемонстрировала эффектные фотографии, на которых она позирует в полупрозрачном платье.
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