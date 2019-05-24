Известная украинская группа ставит свои концерты "на паузу"

Музыканты временно прощается со своей программой симфонических концертов "Симфо хип-хоп".

В сети появилась информация о том, что популярный украинский коллектив ТНМК ставит группу "на паузу" и собирается дать прощальный концерт.

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Как выяснил УНИАН.Лайт, на самом деле ни Фагот (Олег Михайлюта), ни Фоззи (Александр Сидоренко) не собираются прекращать деятельность ТНМК. Музыканты всего лишь временно прощается со своей программой симфонических концертов "Симфо хип-хоп".

Впервые ТНМК сыграли ее в 2013 году вместе с молодежным академическим симфоническим оркестром "Слобожанщина". Тогда музыканты представили фанам свои фирменные треки в пышных оркестровых обертках. Идея оказалась успешной и получила новую жизнь в виде концертного фильма и лайв-альбома.

28 августа в Киеве на арт-заводе "Платформа" музыканты проведут "Симфо хип-хоп" на заслуженный отпуск. Как долго фаны не услышат "Симфо хип-хоп", на данный момент не известно.

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