У Евровидения появится конкурент: в Америке решили создать аналог международного песенного конкурса

У Евровидения появится конкурент: в Америке решили создать аналог международного песенного конкурса

15:13, 16 мая 2019
Звезды
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Кейт Миллер-Хайдке, Австралия
Кейт Миллер-Хайдке, Австралия /  © REUTERS
Кейт Миллер-Хайдке, Австралия
Кейт Миллер-Хайдке, Австралия /  © REUTERS
Кейт Миллер-Хайдке, Австралия
Кейт Миллер-Хайдке, Австралия /  © REUTERS
Нетта Барзилай
Нетта Барзилай /  © REUTERS
Нетта Барзилай
Нетта Барзилай /  © REUTERS
Нетта Барзилай
Нетта Барзилай /  © REUTERS
Тамта, Кипр
Тамта, Кипр /  © REUTERS
Тамта, Кипр
Тамта, Кипр /  © REUTERS
Тамта, Кипр
Тамта, Кипр /  © REUTERS
D-Moll, Черногория
D-Moll, Черногория /  © REUTERS
D-Moll, Черногория
D-Moll, Черногория /  © REUTERS
Tulia, Польша
Tulia, Польша /  © REUTERS
Tulia, Польша
Tulia, Польша /  © REUTERS
Зала Краль и Гашпер Шантл, Словения
Зала Краль и Гашпер Шантл, Словения /  © REUTERS
Зала Краль и Гашпер Шантл, Словения
Зала Краль и Гашпер Шантл, Словения /  © REUTERS
Darude feat. Себастьян Рейман, Финляндия
Darude feat. Себастьян Рейман, Финляндия /  © REUTERS
Darude feat. Себастьян Рейман, Финляндия
Darude feat. Себастьян Рейман, Финляндия /  © REUTERS
Lake Malawi, Чехия
Lake Malawi, Чехия /  © REUTERS
Lake Malawi, Чехия
Lake Malawi, Чехия /  © REUTERS
Йоци Папаи, Венгрия
Йоци Папаи, Венгрия /  © REUTERS
Йоци Папаи, Венгрия
Йоци Папаи, Венгрия /  © REUTERS
Зена, Беларусь
Зена, Беларусь /  © REUTERS
Зена, Беларусь
Зена, Беларусь /  © REUTERS
Зена, Беларусь
Зена, Беларусь /  © REUTERS
Невена Божович, Сербия
Невена Божович, Сербия /  © REUTERS
Невена Божович, Сербия
Невена Божович, Сербия /  © REUTERS
Эллиот, Бельгия
Эллиот, Бельгия /  © REUTERS
Эллиот, Бельгия
Эллиот, Бельгия /  © REUTERS
Ото Немсадзе, Грузия
Ото Немсадзе, Грузия /  © REUTERS
Ото Немсадзе, Грузия
Ото Немсадзе, Грузия /  © REUTERS
Hatari, Исландия
Hatari, Исландия /  © REUTERS
Hatari, Исландия
Hatari, Исландия /  © REUTERS
Hatari, Исландия
Hatari, Исландия /  © REUTERS
Виктор Крон, Эстония
Виктор Крон, Эстония /  © REUTERS
Виктор Крон, Эстония
Виктор Крон, Эстония /  © REUTERS
Конан Осирис, Португалия
Конан Осирис, Португалия /  © REUTERS
Конан Осирис, Португалия
Конан Осирис, Португалия /  © REUTERS
Катерина Дуска, Греция
Катерина Дуска, Греция /  © REUTERS
Катерина Дуска, Греция
Катерина Дуска, Греция /  © REUTERS
Серхат, Сан-Марино
Серхат, Сан-Марино /  © REUTERS
Серхат, Сан-Марино
Серхат, Сан-Марино /  © REUTERS
Дана Интернэшнл
Дана Интернэшнл /  © REUTERS
Дана Интернэшнл
Дана Интернэшнл /  © REUTERS
Победители первого полуфинала Евровидения 2019
Победители первого полуфинала Евровидения 2019 /  © REUTERS

Страны Америки также решили создать подобный Евровидению международный музыкальный конкурс.

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Как сообщает The Hollywood Reporter, будущее музыкальное состязание будет называться American Song Contest. Его запуск готовится в 2021 году.

Ожидается, что к American Song Contest присоединятся только США, но благодаря популяризации конкурса, к нему могут присоединиться и другие участники.

"Помимо спортивных мероприятий, Евровидение является крупнейшим телевизионным шоу на Земле, оно объединяет континент, и каждый может голосовать. Мы не можем дождаться, чтобы представить этот замечательный конкурс на крупнейшем телевизионном рынке в мире. Аудитория телевидения и видео растет с каждым годом, поэтому сейчас самое подходящее время, чтобы представить это захватывающее шоу американской публике", - говорит Питер Сеттман, генеральный директор и креативный директор Brain Academy.

Ранее УНИАН рассказал о всех участниках второго полуфинала Евровидения, который в этом году проходит в Израиле.

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Новость в сюжете: Евровидение 2019 в Израиле
Теги: #Евровидение