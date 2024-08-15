1+1 media и DOROFEEVA реализовали мечту дочери погибшего героя

1+1 media совместно с фондом "Дети Героев" продолжает реализовывать нематериальные желания детей, детство которых изменила большая война. Так, недавно команда проекта "Здійсни мрію" помогла 11-летней Амалии Лавровской встретиться с любимой певицей DOROFEEVA.

Жизнь семьи Амалии кардинально изменилась после 24 февраля 2022 года. В первый день полномасштабной войны папа девушки принял решение уйти в ТрО. К сожалению, через несколько дней семья получила трагическую весть о том, что он погиб.

"Лично меня девочка очень поразила. В свои 11 лет она любит конный спорт, а ее кумиром является DOROFEEVA. Амалия совершенно не догадывалась, что в день нашей встречи, во время концерта, она увидит свою любимую певицу",- дополняет Наталья Островская, ведущая 1+1 Марафон и ТСН, ментор проекта "Здійсни мрію".

Видео дня

Во время концерта DOROFEEVA пригласила Амалию Лавровскую на сцену и вместе с ней спела песню "Хай пишут", которую девушка любит больше всех.

"Знаете такой проект от 1+1 media "Здійсни мрію"? Сегодня я очень хочу осуществить мечту одной девушки, Амалии. Она сегодня в зале",- сказала со сцены DOROFEEVA.

Кроме выступления, мечтательница увидела закулисье концерта, а также получила символические подарки от команды благотворительного проекта и певицы.

Посмотреть, как это произошло можно в тематическом видео на официальных страницах 1+1 media в Instagram и Facebook. К тому же уже в воскресенье, 25-го августа, в 9:00 на телеканале ТЕТ в проекте "Ближе к звездам" выйдет специальный сюжет об истории этой семьи и реализации заветного желания.

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