Новый герой 13-го сезона телепроекта "Холостяк" Александр "Терен" Будько поделился, почему разошелся со своей бывшей девушкой.
В интервью BBC News Украина 28-летний парень признался, что они с экс-возлюбленной то ссорились, то мирились, то расходились, то сходились. В конце концов их дороги разошлись.
Как объяснил Александр, у них были совершенно разные ценности и взгляды на жизнь.
"Мы разошлись из-за разногласий во взглядах на жизнь. С тех пор я сам", - поделился в интервью Терен.
Что известно об Александре "Терена" Будько
Александр "Терен" Будько - ветеран и участник "Invictus Games". Он ушел на войну добровольцем, там и потерял две ноги, но взамен получил шесть. Так Александр шутит о своих протезах.
Несмотря на все пережитое "Терен" ведет активную жизнь - снимается в клипах и танцует в балете, издает книгу и вручает музыкальную премию YUNA.
Он занимается спортом, а еще адвокатирует права людей с инвалидностью и интересы ветеранов.
Кроме того, он ведет собственный проект "Отвал ног", в котором проверяет города Украины на доступность для инвалидов.