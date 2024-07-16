С девушкой он разошелся в 2023 году.

Новый герой 13-го сезона телепроекта "Холостяк" Александр "Терен" Будько поделился, почему разошелся со своей бывшей девушкой.

В интервью BBC News Украина 28-летний парень признался, что они с экс-возлюбленной то ссорились, то мирились, то расходились, то сходились. В конце концов их дороги разошлись.

Как объяснил Александр, у них были совершенно разные ценности и взгляды на жизнь.

"Мы разошлись из-за разногласий во взглядах на жизнь. С тех пор я сам", - поделился в интервью Терен.

Что известно об Александре "Терена" Будько

Александр "Терен" Будько - ветеран и участник "Invictus Games". Он ушел на войну добровольцем, там и потерял две ноги, но взамен получил шесть. Так Александр шутит о своих протезах.

Несмотря на все пережитое "Терен" ведет активную жизнь - снимается в клипах и танцует в балете, издает книгу и вручает музыкальную премию YUNA.

Он занимается спортом, а еще адвокатирует права людей с инвалидностью и интересы ветеранов.

Кроме того, он ведет собственный проект "Отвал ног", в котором проверяет города Украины на доступность для инвалидов.

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