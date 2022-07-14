В этой подборке вы найдете шутки на актуальные темы.

Всегда нужно находить время для смеха. В этом вам помогут новые стендап-шоу от украинских комиков, которые точно заставят вас очень громко смеяться.

Стендап о "хороших русских" и первых днях вторжения

Комик Юрий Коломиец в своем стендапе расскажет о том, как встретил 24 февраля и провел последние месяцы. А также о поисках бомбоубежища для собаки, бесконечном потоке новостей и так называемых "хороших русских".

Сезон черешни продолжается

Андрей Сенч посмеялся над очень актуальной темой. Он сравнил поедание украинцами черешни с американскими чипсами и добавил, что если вы переживаете о том, что Беларусь нападет на Украину, то откройте пачку чипсов и посмотрите, что произошло с картошкой.

Как отвлечься от новостей?

Тарас Стадницкий в своем новом стендап-шоу рассказывает о жизни во время войны и о том, как отвлечься от новостей. Поклонники отметили, что Тарас будто рассказывал об их жизни, добавив нотку юмора.

Список дефицитных товаров

Наверное, каждый украинцев, на фоне волны слухов о возможном голоде, задумывался о том, чтобы начать скупать соль, гречку, сахар и другие продукты. Кто-то даже всерьез думает о том, чтобы сделать консервацию. Так вот Андрей Сенч в своем стендапе отнесся к этой теме с юмором. Поверьте, вам и самим будет смешно от того, какими паникерами бывают люди.

Евровидение в Украине

Какой музыкальный фестиваль без палаток? Комик Андрей Озаркив предложил свое видение проведения Евровидения в следующем году.

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