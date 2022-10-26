Эпизод будет посвящен Украине.

В воскресенье, 27 ноября, в 21:00 на телеканале ТЕТ состоится премьера специального эпизода популярного форматного шоу Финляндии "Song of my life" ("Песня моей жизни"). Этот выпуск, посвященный Украине, совместно разработали финский продакшн Yellow Film & TV и украинские медиакомпании 1+1 media и FILM.UA Group.

Эпизод будет транслироваться на телеканале ТЕТ, пока 1+1 выполняет важную миссию – совместно с другими телеканалами обеспечивает вещание национального марафона "Единые новости". Кроме этого, приобщиться к просмотру можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ и в YouTube FILM.UA. Планируется, что украинский выпуск будет показан также в других европейских странах, чтобы привлечь внимание мира и напомнить о мужественном сопротивлении украинцев в войне с РФ.

Так, ведущей украинского эпизода проекта стала Екатерина Осадчая, ведущая главного музыкального шоу "Голос країни" и автор социального проекта "Найти своих". Зрителей специального выпуска будут ждать такие звездные участники, чьи песни жизни будут пытаться отгадать гости: певица и тренер "Голоса страны" DOROFEEVA, ведущий 1+1 Тимур Мирошниченко, лидер группы "Антитела" Тарас Тополя и супруги-спортсмены, которые являются национальной гордостью, — Михаил Романчук и Марина Бех. Избранные песни, о которых по правилам шоу никто не будет знать точно, будут исполнять вживую популярные украинские артисты KOLA и LAUD. Победит тот, кто угадает песни, избранные звездами, больше всего раз.

Также во время эпизода выступят финские артисты Diandra, Arja Saijonmaa, Kasmir, Irina, JP Leppäluoto, а начнет шоу популярная финская ведущая Катя Стол. Сами же финские певцы и тамошняя ведущая стремятся донести до всего украинского народа важный месседж: "Украинцы, мы вас любим и мы с вами".

Тимур Мирошниченко, ведущий 1+1 и звездный участник шоу рассказывает, что зрителям стоит ожидать искренность, честность и открытость, которыми пронизан весь украинский эпизод "Song of my life".

"Это очень крутое шоу и классный формат. Нам разрешили говорить и делать абсолютно все, что мы считаем нужным. Поэтому мы действительно не подбирали слов, описывая ситуацию в Украине. Без приукрашиваний могли передавать те ощущения, которые переживаем в течение этих месяцев полномасштабного вторжения Российской Федерации", - прокомментировал Тимур.

Певица и тренер "Голосу країни" DOROFEEVA интригует, что не ожидала получить такие мощные эмоции от съемок: "Скажу откровенно, что даже не предполагала таких мощных эмоций – это не обычное шоу, это очень глубокий и трогательный эпизод! Таких историй еще никто не слышал – и очень важно, что их услышат и увидят. Все ожидания превратятся в настоящие глубокие эмоции..."

"Во-первых, зрителям спешл-эпизода стоит ожидать того, что мы будем говорить об Украине. Это шоу будет иметь особый характер, связанный с борьбой, в которой мы все находимся. Во-вторых, интересные песни, истории и чрезвычайно светлый финал этого шоу", – делится эмоциями об участии в проекте Тарас Тополя, лидер группы "Антитела" и боец сил территориальной обороны ВСУ.

Напомним, что организацией выступлений украинского эпизода проекта занималась команда Big Brave Events 1+1 media, режиссерами мероприятия является TRI Directions — Наталья Лысенкова, Наталья Ровенская и Мария Григоращенко, известные своими постановками для всемирно известных артистов.

Смотрите спешл-эпизод "Song of my life" уже 27 ноября в 21:00 на телеканале ТЕТ и следите за важной информацией о проекте в социальных сетях 1+1 media.

Справочно:

Song of my life - самое популярное развлекательное шоу Финляндии, собирающее долю просмотра в более 40%. Ведущая Катя Стол заставляет гостей вечера открывать свои сердца силой музыки. Гости угадывают песни друг друга и вместе с тем открывают нечто новое о себе через песню своей жизни и связанную с ней историю. Лучшие артисты исполняют песни вживую в сопровождении оркестра. Зрители вместе с гостями могут отгадывать, кто какую песню выбрал, с помощью специального мобильного приложения. Дистрибьютором этого форматного шоу является компания Armoza Formats.

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