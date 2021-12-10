В 12 сезоне заявки подало вдвое больше вокалистов, чем в прошлом.

Уже скоро на телеканале 1+1 состоится премьера самого популярного вокального шоу "Голос страны". Съемки слепых прослушиваний начинаются вскоре. По этому случаю музыкальный продюсер проекта и легендарный композитор Руслан Квинта рассказал подробности работы над "Голосом страны".

Как сообщает пресс-служба 1+1, Квинта также раскрыл секреты удачного прохождения кастинга.

Тренерами 12 сезона стали топовые украинские звезды: украинский продюсер Потап, певица DOROFEEVA, солист группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, а также попкоролева Оля Полякова, которая впервые сядет в легендарное красное кресло.

Руслан Квинта является музыкальным продюсером "Голоса страны" уже 10 лет. Говорит, что каждый раз ждет сезон с предвкушением, поскольку для него шоу уже как образ жизни.

Читайте такжеЛобода презентовала новогодний суперхит (видео)Этап кастинга является самым интересным, рассказал продюсер. В 12 сезоне заявки подало вдвое больше вокалистов, чем в прошлом. Кроме традиционного онлайн-кастинга, телеканал 1+1 запустил кампанию под названием "Агенты голоса", благодаря которой каждый из телезрителей мог почувствовать себя продюсером, отправив в соцсети видеозапись телеканала и контакты своего талантливого друга или близкого человека, где он поет.

"Кастинг - это тот этап, когда ты должен набрать участников с таким репертуаром, чтобы это было интересно прежде всего для аудитории, даже для опытного зрителя. Это должны быть какие-то вау-исполнители, абсолютно разножанровые, разноплановые: фольк, поп, рок, мейнстрим-музыка, то есть музыка настоящего - именно те треки, которые сейчас рвут все чарты. Мы стремимся показать весь слой музыки в нашей стране. И, естественно, с акцентом именно на украинскую музыку. Для нас это приоритетная задача", - подчеркнул Квинта.

"Голос страны" - самое популярное вокальное шоу, поэтому на него хотят попасть вокалисты со всей Украины. Некоторые приходят на кастинг годами, однако дальше первого этапа пройти не могут. Одна из главных ошибок, по мнению музыкального продюсера, – неправильно подобранный репертуар самим участником, который не раскрывает его потенциала.

"Один парень приходил к нам на кастинг 8 раз. И каждый раз я ему объяснял: "ты несерьезно относишься к выбору репертуара – не давишь, не доделываешь. У тебя есть замечательный вокал, шикарный диапазон, но ты выбираешь песни, которые абсолютно тебе не органичны". Каждый год он приходил — одно и то же, одно и то же, на 8-й раз он спел "Scorpions", это было настолько убедительно, парень попал в наше шоу", - поделился он.

Читайте такжеС женщинами, ромом и бешеным дрифтом: Жадан, ТНМК и VOID презентовали рок-н-ролльный клип "Пираты"В новом сезоне "Голоса страны" зрителей ожидают невероятные вокалисты из разных уголков Украины и мира, настоящие самородки и сокровища нации, которые удивят собственным видением музыки, мощным вокалом и потрясающими тембрами. На сцене "Голоса страны" будут раздаваться украинские и мировые хиты, знакомые каждому из нас. О дате премьеры сезона станет известно в скором времени.

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