От инстайтов разведки до предсказаний звезд - более 100 интервью на YouTube Натальи Мосейчук.

Еженедельно телеведущая марафона новостей, 1+1 и YouTube-блогер Наталья Мосейчук на собственном канале публикует эксклюзивные видео с экспертами, звездами, дипломатами, журналистами и политиками. Недавно было опубликовано 100 видео. Суммарный просмотр всех разговоров на канале достиг отметки в более 45 млн просмотров.

Почти полмиллиона подписчиков следят за обновлениями. А просмотры разговоров с основателем УБОП Валерием Кур достигли отметки в 2 млн, с фермером Александром Поворознюком - 4,5 млн.

Что стоит пересмотреть, на какие идеи и взгляды обратить внимание - делимся топ-5 видео в соответствии с отзывами подписчиков.

Видео дня

"Открыли с командой "Право на Владу" канал во время войны, чтобы помогать на информационном фронте и приближать победу. Этими разговорами мы призываем к совместному размышлению. Показываем разные углы зрения, открываем тайны, потому что все в конце концов становится явным, рассказываем реальные истории. Можно услышать аналитику и прогнозы, которые позволят восстановить и построить новую крепкую модель Украины" - рассказывает Наталья Мосейчук.

Экслюзив из Турции. О тех, которые в первые дни полномасштабного вторжения помогли нам выжить - братья Байрактары. Команда Натальи Мосейчук стала первой иностранной телевизионной группой, которой показали испытания беспилотного истребителя Кизилельма - секретного оружия турецкого оборонпрома. Открыли подробности проекта постройки завода Байрактар в Украине, который планировался еще в 2018 году. Как привлекают молодежь, чтобы дети еще с малых лет имели интерес к роботостроению. Уже после видео - новость: Байрактар подарил еще 2 беспилотника Украине. О мировоззрении, позиции, морали Халюка и Сельчука Байрактаров - здесь.

"Бавовна" палала і буде палати…" О том, кого будет ждать букет "бавовны" рассказал глава СБУ Василий Малюк. В первом телеинтервью о базе доказательств преступлений РФ на территории Украины: "В тех материалах, которые мы уже собрали... Карин Хан, международный прокурор, когда их увидел, сказал: "Высший пилотаж". Мы имеем очень много интересных видео и не только. Всему свое время".

Ребусы Ермака. Два видео с разницей в 10 месяцев. Первое - сразу после поездки в деоккупированную Бучу, второе - после визита Владимира Зеленского в США: "То, что мы еще получим после этого визита, будет необходимо для победы. Мы начинали с Джавелинов, а сегодня уже получаем Patriot. Это процесс".

Менеджер Президента впервые прокомментировал идею ребусов, которые расшифровывает вся страна.

Украинский моссад. Кирилл Буданов, начальник ГУР МО Украины - об украинском Моссаде, двойниках Путина и его прогнозе: "После зимы начнется завершение этого конфликта выходом на первом этапе на админграницу по состоянию на 1991 год... до конца весны. Возможно, чуть раньше. В днях можно ошибаться, а в алгоритме действий - нет".

Одно из самых откровенных интервью Богдана Кротевича, начальник штаба полка "Азов". О героической обороне Мариуполя и виде ада изнутри - с "Азовстали".

А еще впервые в украинском YouTube о звездном аспекте во время войны рассказала астролог Анжела Перл: этой весной стоит ждать много судьбоносных событий.

Правдивое, откровенное, болезненное и обнадеживающее интервью со Святославом Вакарчуком, когда от трогательных моменте плакали всей страной.

"Иногда невозможно сдержать слезы, когда слышишь истории подвигов украинцев. Каждый разговор давал ощущение - мы нация непокоренных. Мы идем к победе, на разных фронтах каждый делает свою работу. Именно в этом и хочется убедить моих зрителей. Спасибо каждому за 13 млн просмотров всех видео, что сейчас на канале. За мнения, комментарии и пожелания. Все читаю", - сказала Наталья Мосейчук.

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