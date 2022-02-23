Зрителей ждут новые команды, новые тренеры и еще много сюрпризов.

4 марта в 20:20 на 1+1 состоится премьера девятого сезона юмористического проекта "Лига Смеха". Зрителей ждут не только выступления многих молодых команд, но и новые тренеры, ведущий и еще много сюрпризов.

"В этом сезоне у нас будет как много молодых смешных команд, так и известные зрителям команды, которых давно не было в проекте. Чувствуем, что этот сезон будет очень крутым! Кроме того, немного изменится система выбора команд. Как все помнят, оценивание происходит в электронном виде – ставятся лайки на планшетах. От этого будет зависеть и выбор команд тренерами. Детальнее смотрите в эфире. Также у меня на сцене будет новый соведущий, которого невероятно тепло приняла публика", - комментирует Евгений Кошевой.

В девятом сезоне вместе с Евгением Кошевым ведущим проекта стал фронтмен команды "Загорецкая Людмила Степановна" - Виктор Розовый. Его команда – любимчик публики и чемпион третьего сезона "Лиги Смеха".

"Мне позвонили и спросили, что я делаю в пятницу и будет ли возможность приехать в Киев со Львова, где я живу. На предложение стать ведущим был один ответ: "Да!". Я не волновался на сцене, но чувствовал огромную ответственность. Когда ты выступаешь как участник, у тебя ответственность только за себя. Когда ты ведущий, то за всех: за другие команды, за тренеров, нужно поддерживать атмосферу и модерировать процесс", - прокомментировал Виктор Розовый свой первый опыт в роли ведущего.

Тренерский состав также изменился. В этом сезоне оценивать и играть вместе с командами будут: Станислав Боклан, Маша Ефросинина, Владимир Дантес, Александр Пикалов. Также к ним присоединился юморист Игорь Ласточкин, который последние два сезона был редактором проекта и юмористка Татьяна Лазарева, которая впервые попробует себя в этой роли.

Участниками фестиваля девятого сезона стали: "Олег ТБ", "Соль", "Велосипед", "ВВ", "Театр имени Павлова", "ФРАУ", "Натали", "Метро Одесская", "Налистники", "Дядя Игорь", "Скучная жизнь Гриши и Димы", "Минипанки", "Лови кураж", "Владимирский централ", "Мы слышали Гагару", "Между делом", "Х.П.З.Я.", "ОГО".

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