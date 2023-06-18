Судьи были в восторге от танцора.

Украинский хореограф Александр Лещенко, одержавший победу в третьем сезоне шоу "Танцюю для тебе" на 1+1, покорил жюри легендарного проекта America's Got Talent. Он представил невероятный 4D-номер с голографией и получил четыре "да".

Лещенко вышел на сцену вместе со своей женой. Когда жюри услышали, что они из Украины, они не смогли скрыть эмоций. Судьи и все зрители поддержали хореографа, его жена даже не ожидала такой реакции и едва сдерживала слезы.

"Если честно сказать, то не ожидали именно такой реакции. Номер уже существовал как таковой, и ты уже понимаешь реакцию зрителя, как его воспринимают. Ну и ты себе думал примерно, что мы должны представить достойно страну, мы должны пройти, есть вера в себя... Но вот именно этой реакции мы вообще не ожидали, потому что всем настолько понравилось, настолько это была такая настоящая живая реакция и от членов жюри, и от людей. Я получаю тысячи сообщений каждый день, это просто дурдом, я вам честно скажу. Мне очень приятно", - рассказал Лещенко ведущим "Сніданку з 1+1".

По словам хореографа, на видео с его выступлением показали не всю реакцию людей. Зрители аплодировали 2 минуты, когда узнали, что на сцене стоит украинец.

"Номер уже существует достаточно долго, но я очень рад что именно сейчас мы поехали с этим номером в Америку. В наши времена, когда надо говорить любым образом об Украине, напоминать и творчеством, и телом, и словом... Мы приехали и люди действительно заценили", - добавил Лещенко.

Сейчас он и его команда готовятся к новым выступлениям. Лещенко отметил, что не хочет раскрывать деталей, впрочем обещает удивлять зрителей и в дальнейшем.

"Я могу сказать одним словом - это будет чувственно", - добавил танцор.

Александр Лещенко на America's Got Talent - "разрывное" выступление

Кто такой Александр Лещенко

Танцору 34 года, он родился в Александрии. Лещенко занимается спортом с детства, в 11 лет он увлекся танцами. В 14 лет он стал работать в балете "Тодес", а после этого Лещенко возглавил танцевальный коллектив "Форсайт".

Хореограф участвовал во многих украинских шоу, в частности, в "Танцюють усі", "Танцюю для тебе", "Майданс" и другие. В 2013 Лещенко женился на Лине Верес, основавшей "Форсайт".

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