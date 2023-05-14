Видео с Бурдой стремительно покоряют TikTok и Instagram.

На фоне бурного обсуждения российского кулинарного шоу Юлии Высоцкой, которая поразила сеть своим "мастерством", пользователи решили пересмотреть еще один подобный проект. В этот раз выбор пал на известного телеведущего Бориса Бурду.

Одессит вел свое кулинарное шоу с 1997 по 2006 год на одном из телеканалов Украины. Примечательно, что съемки остановили после того, как Бурда отказался "переводить" проект на украинский язык.

Теперь же пользователи снова обсуждают его рецепты. Видео с Бурдой стремительно покоряют TikTok и Instagram.

Видео дня

Так, ведущий насмешил пользователей рецептом "подарка для жены". Он предлагал запекать бананы под "подушкой" из йогурта, сырых яиц и творога с медом. Выглядело все это, как отмечают в сети, максимально неаппетитно.

Помимо этого, Бурда насмешил сеть рецептом салата. Он предлагал нашинковать капусту, добавить к ней изюма и орешков, нарезанный дольками апельсин и майонез с зеленью. Многие комментаторы отметили, что после такого блюда есть больше не захочется.

Особенно много просмотров собирают размышления Бурды о том, как готовить гуляш. Он предлагает тушить мясо в красном вине, добавлять к нему перцы и томаты, а также картофель и макароны. Несмотря на то, что нашлись комментаторы, которые заявили, что такое блюдо действительно существует, поток шуток уже не остановить.

Видео с Борисом Бурдой

Что еще пишут комментаторы

Многие пользователи отметили, что в прошлом подобные шоу воспринимались иначе. Зрители верили ведущим и даже пытались повторять их рецепты. Комментаторы пишут:

"Салатик называется "быстрый горшок" или просто "понос". Всем приятного аппетита!"

"Это "МастерШеф" нас разбаловал"

"О, Боже, мы, что, были все в тумане каком-то?"

"Бурда учитель Высоцкой? Ну это правда же бурда какая-то"

"Мне страшно представить, что будет с желудком, если поесть такого гуляша с салатиком, а потом угоститься десертом с бананами".

Почему в сети начали смеяться над шоу Высоцкой

Напомним, ранее стало известно, что известное кулинарное шоу россиянки Высоцкой стало смешным трендом в TikTok. Пользователи "откопали" старые выпуски и нашли там много интересного. Оказалось, Высоцкая была далеко не самым лучшим поваром.

Ведущая готовила "жидкие" сырники и утверждала, что самое главное в них - корочка, которая почему-то пригорала. Также она "томила" в духовке помидоры до состояния угольков, но при этом говорила, что все так и задумано.

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