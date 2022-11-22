Одним из приоритетных направлений работы государственного предприятия "Мультимедийная платформа иновещания Украины" является популяризация контента международного канала FREEДОМ на английском и арабском языках.

Канал украинского иновещания FREEДОМ (правообладателем которого является государственное предприятие "Мультимедийная платформа иновещания Украины") продолжает набирать обороты и расширять сетку вещания по всему миру.

Freedom производит качественный альтернативный российской пропаганде контент, доступ к которому получают зрители Европы, США и Азии через спутник и более 130 кабельных провайдеров. С полным перечнем стран покрытия телевизионного сигнала FREEДОМ можно ознакомиться по ссылке: https://uatv.ua/uk/vsi-eksperty/.

За 8 месяцев (10.03-10.11)работы проекта FREEДОМ суммарное количество просмотров трансляций, сюжетов, отдельных частей проекта в диджитале составило более 4,7 млрд просмотров (+630 млн в октябре).

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Выросла аудитория РФ и Казахстана на YouТube-каналах медиа групп, участников марафона (к производству привлечены ГП "МПИУ", медиагруппы "1+1", Starlight Media и "Интер Медиа Групп").

Доля аудитории РФ на Youtube-каналах медиагрупп, участников марафона (прирост аудитории РФ за месяц) составляет: FREEДОМ — 58% (+0,8%), УНИАН — 42,8% (+0%), ГРОШІ — 37,9% (+0,8%), ICTV — 40,1% (+1,7%), ИНТЕР — 35,2% (+0,9%).

ТОП-города за просмотрами контента FREEДОМ в октябре: Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатерингург, Киев, Нижний Новгород, Алматы, Самара Новосибирск, Ростов-на-Дону, Иркутск, Ташкент.

Одним из приоритетных направлений работы государственного предприятия "Мультимедийная платформа иновещания Украины" является популяризация контента международного канала FREEДОМ на английском и арабском языках.

С начала войны контент ГП "МПИУ" на английском и арабском языках на наших диджитал-платформах получил более 250 млн просмотров.

В частности, количество просмотров на YouТube-канале UA English (365 тыс. подписчиков)составило185 млн.ТОП-5 стран по просмотрам: США — 32,0%, Великобритания — 12,1%, Канада — 7,8%, Австралия — 4,7%, Германия — 4,4%.Контент Facebook страницы UA English(96 тыс. подписчиков)— 19 млн просмотров. Охват Telegram-канала UA English (13 тыс. подписчиков) — 18,5 млн.

Количество просмотров YouТube-каналеUA Arabic (181 тыс. подписчиков)— 12 млн. ТОП-5 стран по просмотрам Алжир — 15,6%, Ирак — 13,3%, Саудовская Аравия — 11,7%, Марокко — 11,0%, Египет — 9,9%. Контент Facebook страницы UA Arabic(243 тыс. подписчиков)— 12,5 млн просмотров.