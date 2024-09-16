Развод - это всегда сложный процесс для морального состояния женщины.

Далеко не всегда семейная жизнь складывается удачно, иногда приходится по тем или иным причинам подавать на развод. Некоторые женщины выдыхают с облегчением и радуются такому решению дела, но есть и те, для кого этот процесс становится травматичным. УНИАН расскажет, как пережить развод женщине максимально легко.

Как пережить развод с мужем - действенные правила

Психолог Юлия Латуненко дала несколько советов, как решиться и пережить развод с мужем. Эксперт считает, что относиться к этому нужно точно так же, как и после 25. Почему женщины делают упор на возраст? Чувства те же самые, эмоции те же самые. Да, это больно, это грустно. Мы для этого имеем подружек, которые нас вытягивают, помогают, окружают нас материнской любовью. Мы для этого имеем много психотерапевтов, которые могут помочь восстановиться, выстроить свою внутреннюю опору. Но возраст здесь вообще не имеет значения. Переживает человек так же и в 25, и в 45.

Впрочем, психолог отмечает:

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Но здесь есть оттенок того, что женщина якобы после 50 уже не имеет никаких шансов - вот это я так слышу, да нет, это навязано нам. Женщины после 50 и замуж выходят, и находят себе и любовь, и у них могут быть прекрасные отношения с бойфрендами, - это все нормально, если женщина внутренне присутствует в себе, если она не зациклена на том, что смысл ее жизни - это муж и семья. Она будет каким-то творчеством заниматься, она будет свое дело иметь, у нее есть свои финансы, ей не надо кошелек мужской. Тогда люди устраивают созависимые отношения - ты мне, я тебе. Тогда вообще ни о какой любви речь не идет.

То есть, прежде всего нужно понять, что чувствовать горе и сожаление - это нормально. Нуждаться в поддержке - это нормально. Обращаться к подружкам или психологам - это тоже нормально. Несмотря на возраст, женщина испытывает те или иные эмоции, на которые имеет право, поэтому пережить развод после 40 лет так же можно, как и в 25.

Общие рекомендации относительно того, как пережить развод, следующие:

Дать себе время на переживание развода;

Принять факт того, что произошло;

Позволить себе испытывать различные эмоции;

Не стесняться обращаться за помощью;

Уделить внимание себе (найти хобби, начать заниматься спортом, высыпаться и тд);

Начать ставить новые цели.

Если вы найдете в себе силы придерживаться этих рекомендаций, то очень скоро поймете, что жизнь после 40 только начинается, а не завершается, даже если вы развелись с мужем.

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