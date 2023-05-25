Рассказываем, какие знаки Зодиака подходят друг другу в браке.

Любовь - это сложное многогранное чувство, которое невозможно описать ни одной формулой. Иногда кажется, что человек абсолютно не ваш, однако совместимость знаков Зодиака в любви стопроцентная, а этот фактор дает веру в лучшее. УНИАН выяснил, какие представители зодиакального круга не смогут разойтись никогда.

Какие знаки Зодиака будут любить друг друга всю жизнь - 3 счастливых пары

Многие люди, пытаясь выяснить целесообразность взаимоотношений с тем или иным человеком, выясняют, какие знаки Зодиака подходят друг другу в браке, чтобы зря не терять времени. Астрологи называют несколько таких пар.

Львы и Стрельцы

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Согласно эзотерическим прогнозам, совместимость по знаку Зодиака у таких людей идеальная. Да, каждый из них - это огонь, который может стать причиной ужасного пожара, сжигающего все дотла. Однако именно страсть держит эту пару "на плаву", кроме того - у них шикарное взаимопонимание. Льву и Стрельцу всегда есть о чем поговорить, как провести время и чем заняться. Интеллектуально развитые и оптимистичные люди сумеют направить свой огонь в домашний камин и сделать так, чтобы он стал очагом тепла, уюта и любви.

Весы и Водолеи

Совместимость знаков Зодиака воздушной стихии в данном случае играет в плюс - оба человека воодушевлены решительностью и любовью к свободе. И Весы, и Водолей умеют и могут выходить за рамки дозволенного (в хорошем смысле) и думать наперед, а также широко мыслить. Они никогда не сдаются перед трудностями, наоборот - с готовностью принимают бой. Именно ум, изобретательность и находчивость помогают этим двум представителям зодиакального круга находить баланс и оставаться вместе.

Рыбы и Скорпионы

Совместимость по дате рождения здесь абсолютная, причем, не на материально-социальном, а на духовном уровне. Рыбы - известные мечтатели и романтики, а Скорпионы в принципе необычные люди. Их любовь возникает и держится на глубинном уровне, побеждая любые поверхностные неурядицы. Страсть и чувственность объединяют Рыб и Скорпионов в одно целое, поэтому их счастливый союз обречен на успех.

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