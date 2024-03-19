Март - отличный месяц, чтобы заняться рассадой, несмотря на довольно-таки капризную погоду. Существует отличный метод выращивания помидоров.

Наконец-то наступила весна – самое горячее время для огородника. Пришло время подумать о будущем урожае. Правда, погода может быть крайне нестабильной, а значит – рассада под угрозой. Есть способы, которые позволят и растения вырастить, и сэкономить время и усилия.

УНИАН разбирался, как сажать помидоры в мешки.

Один из эффективных методов выращивания томатов – мешки или пакеты. Тут есть два варианта – взращивать каждое растение отдельно или по два-три куста на каждые 30 литров.

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Стоит отметить, что для рассады подойдут как специальные контейнеры из полиэфирного материала, которые можно купить, так полиэтиленовые пакеты. Такие емкости удобны даже для небольшого огородика на балконе. В них температура грунта всегда выше, чем на грядке.

Как подготовить сумки для рассады помидор - инструкция

Наполнять выбранную емкость для наших растений лучше всего там, где они будут стоять весь период своей жизни. Главное помнить, что рассада помидоров любит солнце, поэтому и место для нее должно быть соответствующим.

Сначала подготовим правильную основу. Сперва в сумку закладываем дренаж – в этом случае отлично подойдет галька. В специальных емкостях внизу есть отверстия для вывода влаги, но если нет, то их нужно сделать самостоятельно.

Дальше нужно засыпать грунт. Выбранную почву перед укладкой необходимо перемешать с компостом. Дальше эту массу засыпаем в нашу сумку поверх дренажа. Важно помнить, что сильно утрамбовывать грунт нельзя, он должен оставаться рассыпчатым.

Рассада помидор - как вырастить в сумке

Когда сумки готовы, то приступаем к подготовке растений. Помидоры (рассада) часто замачивается перед погружением в грунт, но это не главный этап, поэтому его можно пропустить, если корни ваших растений живые и напитанные.

Далее все просто – рассаду высаживаем в подготовленный мешок, немного углубив в грунт, после чего помидоры нужно обильно полить. В дальнейшем уход за растением, как обычно – удобрение, полив и подвязка по мере роста. Если основные условия будут тщательно соблюдаться, то и урожай порадует.

Ранее УНИАН писал, чем подкормить томаты после пикировки.

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