Что можно сделать из человеческих фекалий и можно ли с их помощью вырастить хороший урожай - секреты использования "ночного золота".

Уверены, хоть раз в жизни огородники-садоводы задумывались о том, можно ли удобрять огород и сад человеческими фекалиями. По логике вещей, если можно удобрять куриным пометом, коровьим и конским навозом, то, возможно, и человеческие отходы подойдут? В таком случае можно сразу убить двух зайцев: решить вопрос с их утилизацией и повысить урожайность. Но, оказывается, все не так просто. УНИАН разбирался, можно ли использовать фекалии как удобрение для огорода или сада и что из этого получится.

Можно ли использовать человеческие отходы как удобрение

Идея использовать отходы жизнедеятельности человека как удобрение не нова. История рассказывает о подобном применении сточных вод в Древней Аттике, а также использовании фекалий для удобрений в Японии в IX столетии. Оказывается, японцы их даже продавали, и фекалии богатых людей стоили дороже - у них питание было лучше. Но после Второй мировой войны и с появлением химических отходов использование удобрений из фекалий стало практиковаться намного реже и сейчас составляет менее 1%.

Посему вывод такой: человеческие фекалии можно использовать как удобрение. А можно ли содержимое выгребной ямы выливать в огород? Нет, нельзя. Использовать чистые фекалии - крайне рискованно, так как они могут содержать болезнетворные патогены и яйца гельминтов. Следовательно, вывернув такое "золото" в почву, ничего хорошего из этого не выйдет.

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Что можно сделать из человеческих фекалий

Из фекалий человека можно делать компост. Собственно, именно так они и использовались как удобрение.

Компостирование человеческих фекалий помогает избавиться от болезнетворных бактерий и становится более удобным в использовании. Запах уходит, и такие фекальные удобрения становятся гигиенически безопасными.

Чтобы фекальный материал продезинфицировался, ему нужна температура 50°С. Такой температуры достичь невозможно в чистой массе, поэтому отходы жизнедеятельности человека компостируют вместе с пищевыми.

Для этого берут специальный водонепроницаемый и хорошо вентилируемый контейнер, выкладывают нижний слой из торфа - минимум 10 см, а затем заполняют на 2/3 отходами из выгребной ямы, заполняя контейнер на 2/3. Чтобы уменьшить процент влаги, человеческие отходы смешивают с более сухими материалами, а также добавляют богатые углеродом компоненты - скошенную траву, измельченные ветки, солому. Сверху также закрывают слоем земли или торфа, чтобы не привлекать мух и других насекомых. Чтобы защитить от крыс, сверху натягивают сетку. В первую неделю компост несколько раз перемешивают.

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Компостная масса из фекалий должна обеззараживаться как минимум год. Всемирная организация здравоохранения (ВООЗ) рекомендует выдержать 1,5-2 года, чтобы фекальные удобрения можно было безопасно использовать.

Можно ли в компост выливать из туалета? Нельзя. Если фекалии уже поставлены на хранение и обеззараживание, то добавлять свежую "порцию" нельзя, так как это нарушает технологию приготовления удобрений и компост не получится.

Подкормка сада фекалиями и использование на огороде

Компост из фекалий богат фосфором и калием. Фекальные удобрения можно использовать при посадке деревьев, на клумбах. Очень важно при этом не вносить избыточное количество компоста.

Для огородных культур, которые мы употребляем в свежем виде - например, салат или морковку - собирать урожай после внесения такого компоста можно только через два года. Например, если внесли удобрения осенью 2023 года, то садить можно в 2025 году. Картофель, зерновые и ягоды можно собирать спустя сезон.

Для цветов и других растений, которые не употребляют в пищу, нужен более короткий срок выдержки.

Ранее мы рассказывали, как правильно сделать подкормку из дрожжей для рассады.

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