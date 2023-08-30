Лунный посевной календарь подскажет удачные и неудачные дни для работ на огороде и в саду.

Сентябрь - довольно занятой месяц для владельцев сада и огорода. К этому времени уже собрана пшеница и выкопана картошка, но ещё предстоит собрать урожай осенних овощей. Также в начале осени сеют озимые культуры и готовят участок к зимовке, а в саду высаживают кустарники и розы. Наш лунный посевной календарь на сентябрь 2023 подскажет, что нужно сделать на участке в сентябре, и какие дни самые урожайные.

Удачные дни для посевов в сентябре

В сентябре можно посадить лук, чеснок и зерновые на зиму, посеять зелень, высадить ягодные кустарники и цветы в саду. Также можно выращивать овощи в теплице. Вот какие дни считаются урожайными для посева разных растений:

зелень - 1, 4, 5, 8-10, 16-24, 27, 28 сентября;

- 1, 4, 5, 8-10, 16-24, 27, 28 сентября; озимый лук и чеснок - 5-6, 12-14, 16, 18, 21, 23, 22-28 сентября;

- 5-6, 12-14, 16, 18, 21, 23, 22-28 сентября; капуста, огурцы, перец в теплице - 1, 4, 5, 8-10, 16, 28 сентября;

- 1, 4, 5, 8-10, 16, 28 сентября; однолетние и двухлетние цветы - 5-6, 12, 14, 16, 18, 21, 23, 28 сентября;

- 5-6, 12, 14, 16, 18, 21, 23, 28 сентября; розы - 1, 3-10, 13-20, 23, 30 сентября;

- 1, 3-10, 13-20, 23, 30 сентября; смородина, малина, крыжовник - 1, 4-10, 13-21, 23, 24, 27, 28 сентября.

Неурожайными для посевов любых растений считаются дни полнолуния и новолуния - это 15 и 29 сентября.

Видео дня

Лунный посевной календарь на сентябрь 2023 года

1 сентября - очень плодородный день, можно сеять в теплице и пересаживать любые культуры, а также сажать озимые растения. Перекопка участка, рыхление почвы, уничтожение сорняков и посев сидератов. Можно посадить любые ягодные кустарники. Поливы рекомендуются очень умеренные. Не рекомендуется обрабатывать огород химическими препаратами.

2-3 сентября - малоплодородные дни. Можно собирать урожай овощей, фруктов и ягод, а также заготавливать консервацию на зиму. Эффективно пройдет борьба с сорняками и вредителями. Можно обрезать ветки кустов и деревьев. Не рекомендуется сажать и пересаживать большинство культур, а также пересаживать растения.

4-5 сентября - высадка в теплице огурцов, капусты, зелени, салатов, посадка ягодных кустарников и плодовых деревьев, роз и однолетних цветов. В целом дни удачны для любых посевов - растения хорошо приживутся. Не рекомендуется повреждать корни растений.

6-7 сентября - можно собирать плоды на семена, но не для длительного хранения. Выкапывание картошки, сбор ягод и орехов, скашивание газона и обрезка растений, которые отплодоносили. Можно подготовить участок к земле - перекопать, удобрить и засеять сидератами. Также можно лечить деревья, обрезать сухие ветки и кору, белить стволы. Хорошие дни для посева цветов на клумбе, но не рекомендуется пересаживать растения.

8-10 сентября - в теплице можно посеять зелень, горчицу, любые виды капусты. Можно поливать и подкармливать растения органикой, бороться со слизнями. Хорошие дни для посадки винограда, малины, смородины, плодовых деревьев, а также сбора семян. Не следует выкапывать овощи на хранение и использовать ядохимикаты и минеральные удобрения.

11-12 сентября - сбор на хранение урожая, посев озимых культур, прополка и рыхление почвы, посев сидератов и мульчирование участка. Хороший день для сбора кукурузы, тыквы, подсолнуха, а также для посадки вечнозеленых растений и зеленой изгороди. Не рекомендуется поливать и подкармливать растения.

13 сентября - не очень удачный день для посевов. Можно сажать декоративные и цветущие деревья, такие как жасмин и сирень, а также ягодные кустарники. Можно прививать деревья и размножать их черенками. Разрешены обильные поливы и подкормки, но не рекомендуется замачивать семена.

14-16 сентября - дни полнолуния. Лунный посевной календарь не рекомендует работать с растениями.

17-18 сентября - посев зелени, озимых культур, первоцветов и однолетних цветов, роз. Хорошие дни для посева целебных растений и пряностей, а также плодовых деревьев и ягодных кустарников. Поливы и подкормки очень умеренные. Можно поливать и обрезать растения, но нельзя обрабатывать участок ядохимикатами.

19-20 сентября - хорошие дни для посева пасленовых и тыквенных овощей, а также для сбора урожая на длительное хранение. Можно вносить любые удобрения и обрабатывать участок любыми средствами от вредителей и сорняков. Хорошие дня для посева роз, шиповника, крыжовника, облепихи и любых растений с колючками и шипами. Не рекомендуется выкапывать картошку, обрезать ветки деревьев и размножать растения деление корней.

21-22 сентября - хорошие дни для посева озимых культур и посадки рассады в теплице. Уборка картошки и других овощей на хранение. Хороший день для посадки весенних цветов, клематисов, а также клубники. Обрезка больных веток, усов земляники, сухих побегов винограда. Очистка больной коры. Не рекомендуется поливать и прививать растения.

23-24 сентября - посадка озимого лука и чеснока, петрушки, сидератов, плодовых деревьев, грецкого ореха, клубники, базилика, рукколы. Уборка урожая на семена и для хранения. Высадка капусты, сельдерея и салата в теплице. Хорошие дни для посадки любых ягод. Можно обработать сад от вредителей и болезней, но не рекомендуется травмировать корни.

25-26 сентября - хороший день для сбора урожая любых культур - они будут долго храниться и сохранят вкусовые качества. Можно выкапывать луковицы на хранение, пересаживать рассаду в грунт, перекапывать и готовить к зиме участок. В саду можно обрезать деревья и опрыскать их от вредителей, подстричь газон и живую изгородь. Посевы большинства культур не рекомендуются, а также не стоит поливать и подкармливать растения.

27-28 сентября - хорошее время для посева овощей в теплице, а также для сбора урожая свеклы, моркови, тыквы, кабачков. Можно сажать озимые культуры и посеять зелень для выращивания на подоконнике. В саду хорошо приживутся любые деревья и кустарники, а на клумбе - многолетние цветы и вечнозеленые растения. Не рекомендуется обрабатывать растения химией и вносить минеральные удобрения.

29 сентября - новолуние. Посевной календарь не рекомендует работать с растениями.

30 сентября - не рекомендуется обрезать корни и ветки растений (раны долго заживают), а также сеять и пересаживать большинство культур. Можно перекопать участок, удалить сорняки, внести удобрения на зиму, собрать остатки урожая. Поливы и подкормки очень умеренные.

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