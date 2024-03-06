Узнайте, когда и как сеять петрушку в этом году.

Петрушка - чуть ли не самый популярный вид зелени, который можно добавить и в салаты, и в первые блюда, и даже просто украсить ею бутерброды. Каждый, кто выращивает зелень сам на огороде должен знать, как сеять петрушку весной и когда лучше всего это делать.

Когда сеять петрушку в 2024 году - удачные дни

Для того чтобы понять, когда сеять петрушку в открытый грунт, нужно сверяться с лунным календарем. Что касается наиболее подходящего месяца, то, как правило, это март или апрель. Важно ориентироваться не на конкретную дату в календаре, а на температуру грунта - земля должна хорошо прогреться, прежде чем принять в себя семена петрушки. Стоит учитывать, что этот вид зелени не боится заморозков, но подвергать растение перепадам температуры все равно не стоит.

Если вы решили, что земля готова для посадки, сверьтесь с лунным календарем, чтобы точно знать, когда сеять петрушку весной 2024 года:

Видео дня

1-3, 23-26, 28-31 марта;

22, 24-27 апреля;

4, 22-24 мая.

Посадка петрушки в открытый грунт весной в конце апреля - начале мая гарантирует хороший урожай уже в июне-июле. Если высадите семена в марте, то, при правильном уходе, зелень вырастет уже в начале июня.

Нужно ли замачивать семена петрушки перед посадкой

Садоводы и огородники, которые из года в год получают шикарный урожай зелени, точно знают, в чем замочить семена петрушки для лучшей всхожести - это поможет быстро вырастить посадочный материал, а значит, скорее получить хороший урожай.

Способ 1

Нагреть воду до комнатной температуры, промыть ею семена и выложить в сухую чистую емкость. Залить прохладной водой так, чтобы она полностью покрывала семена (пропорция 1:2) и менять ее 5-6 раз в течение 3 суток. После этого посадочный материал нужно переместить в почву или субстрат для проращивания.

Способ 2

Взять кусок чистой марли, разложить семена. Затем перенести марлю с семенами на блюдце и смочить водкой. Через 15 минут промыть семена водой (если этого не сделать, спирты пропитают посадочный материал, и он погибнет). После этого семена можно перемещать в почву или субстрат для проращивания.

Как сеять петрушку весной на рассаду - важные правила

Не существует единого мнения о том, как правильно сеять петрушку весной - семенами или рассадой. Это всё зависит от ваших личных пожеланий и возможностей. Для домашней рассады лучше всего подходят ящики с крышками или керамические горшочки. Порядок действий следующий:

выложить в горшочки универсальный грунт:

полить его теплой водой, высадить по 5 семечек в каждый горшочек;

присыпать слоем земли толщиной максимум 0.5 см;

закрыть емкость пленкой;

поставить горшок на подоконник, освещенный солнечными лучами и защищенный от сквозняков.

Нет точного срока, сколько всходят семена петрушки - длится этот процесс от 2 до 3 недель. На открытые грядки можно высаживать растения возрастом 28-30 суток со дня посева.

Как сеять петрушку в открытый грунт - инструкция

Если вы решили сеять семена сразу в почву, то выберите грядку, которая хорошо освещается солнцем в течение всего дня. Добавьте в землю песок или торф, разрыхлите, обильно полейте. Сухие семена нужно высадить на глубину 2 см, сохраняя расстояние между посадками в 3 см, а между рядами - 20 см. Желательно делать все это утром или днем, пока температура воздуха приемлема для огородных работ.

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