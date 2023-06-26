Настой крапивы для растений будет способствовать хорошему урожаю большинства растений на огороде, но есть исключения.

Все огородники занимаются подкормкой растений на своих участках. При этом важно знать о том, какие растения нельзя поливать зеленым удобрением, чтобы не испортить урожай. Об этом и расскажем в материале.

Какие растения не любят подкормку крапивой – важно знать

Для удобрения крапивой подходят практически все растения на огороде, но есть исключения в виде преимущественно культурных растений, не любящих его. К таким относятся бобовые культуры (горох, фасоль), чеснок, лук и редис. Дело в том, что крапивное удобрение вызывает замедление их роста и препятствует развитию. Также негативно сказывается такая подкормка на корнеплодах (картофеле и моркови), так как вызывает чрезмерный рост ботвы.

Какие овощи можно поливать крапивой – полезные советы

Как уже было сказано, настой крапивы для растений будет полезен для большого их количества. Перечислим самые распространенные варианты для качественной подкормки:

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Настой крапивы для огурцов будет весьма полезным и будет способствовать их росту.

Приготовленный настой крапивы для роз станет отличной мульчей, которая будет сохранять влагу у корней, почву разрыхляя почву и обогащая ее органичным удобрением.

Настой крапивы для винограда очень полезен, а его применение гарантирует вам отличный урожай. В том числе, что касается ягод, настой крапивы для клубники будет весьма эффективен для получения большого количества вкусных плодов.

Кроме того, удобрение из крапивы и золы, которое можно легко приготовить дома, также хорошо подойдет для подкормки томатов, перца и других растений на огороде.

Ранее мы писали, чем полезна крапива в огороде и дома, рассказав, как ею удобрять цветы и овощи.

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