У многих дома есть долларовое дерево, но не все знают хитрости его размножения.

Многие украшают свой дом или квартиру комнатными цветами. Вазоны отлично освежают жилое пространство и радуют глаз зеленью. Одним из самых популярных является замиокулькас, которые известен еще и под другими названиями, а именно долларовое или золотое дерево, изумрудная пальма, а также занзибарская жемчужина.

Считается, что цветок замиокулькас улучшает финансовое состояние своего владельца. Кстати, это поверье и сделало растение таким популярным. Многих интересует, как размножить замиокулькас, ведь он настолько красив, что хочется увеличить количество вазонов. Разберемся, как взять отросток от замиокулькаса, чтобы не навредить растению.

Как обрезать замиокулькас для размножения

Когда дело доходит до растения замиокулькас – размножение кажется непосильной задачей, но все проще, чем можно подумать. Есть несколько способов размножить долларовое дерево – листом, черенком, делением куста и семенами.

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Независимо от того, какой именно способ вы выберете, основной алгоритм един:

убрать все сухие листья и веточки, а также лишние и слабые побеги;

обрабротать спиртом или другим дезинфицирующим средством скальпель или острое лезвие;

срезать лист или черенок точным и резким движением.

Срез следует просушить и обработать активированным углем, чтобы не завелись паразиты и вредоносные бактерии.

Разберем подробнее все методы размножения долларового дерева дома.

Как размножить замиокулькас из листа

Стоит отметить, что в случае с растением замиокулькас - размножение листом в земле одним из самых популярных методов из-за его легкости. С такой задачей справится даже начинающий садовод.

Для начала нужно выбрать подходящий лист – здоровый, зрелый и крупный. Острым инструментом отрезать лист, оставляя черенок длиной один-два сантиметра. Полученный материал для размножения нужно поставить во влажный субстрат для прорастания корней. Кстати, уже готовый субстрат можно купить в садоводческом магазине.

Дальше нас ждет тревожное ожидание появления корешков и формирования клубней. Этот процесс может занять несколько месяцев. Точный срок определить очень сложно, ведь многое зависит от внешних условий, как температура, наличие тени и солнца, влажности и множества других факторов. Когда замиокулькас вырастет до трех-пяти сантиметров, то его можно пересаживать в отдельные горшки

Нужно быть осторожным с растением замиокулькас - размножение листом не самый эффективный метод, потому что часто они погибают.

Замиокулькас - размножение веткой в грунте

Данный метод применяется довольно-таки широко, а его успех намного выше, чем если размножать замиокулькас листом. Сначала надо очень тщательно выбрать подходящую ветку. Идеально подойдет та, на которой уже есть несколько листов и узелков.

Срезаем ее так же, как описано выше, но чтобы осталось примерно 15-20 сантиметров. Ветку помещаем в субстрат и оставляем в хорошо освещенном и теплом месте до момента, пока она не пустит корни. Если все сделать правильно, то уже спустя две-четыре недели вы увидите первые ростки. Пересаживать растение в горшок можно, когда корешки вырастут хотя бы до двух сантиметров.

Замиокулькас - размножение корневищем

Самый быстрый и самый эффективный способ размножить долларовое дерево – деление корневища. Острым инструментом аккуратно нужно отделить куски от материнского корневища. Чтобы клубень обязательно пророс, на каждой части должен быть хотя бы один росток или точка роста.

Срезы на корневище необходимо подсушить и обработать древесным углем, чтобы в дальнейшем клубень не загнивал. После чего замиокулькас помещают в смесь из двух частей торфа и по одной части перлита и песка. Дальше растение поливают фунгицидом, чтобы оно не болело.

Долларовое дерево нужно поставить в теплое место без интенсивного освещения и яркого солнца. Спустя полтора-два месяца растение начнет активно расти, если все сделано правильно. Конечно же, не забываем его поливать, но умеренно.

Можно ли размножать замиокулькас в воде

Любители домашних цветов также часто использует этот метод, чтобы увеличить число гошков с долларовым деревом. Для этих целей используют или листик, или веточку. Общий алгоритм такой же, как описанный выше, но вместо субстрата используется вода.

Важно помнить, что этот способ хоть и позволяет следить за развитием корневой системы, но он несет определенную опасность. Из-за постоянного контакта с водой замиокулькас может просто сгнить.

Ранее УНИАН писал, как правильно пересадить замиокулькас.

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