Как обрезать, пересадить и чем подкормить вишню весной - все, что нужно знать об уходе за деревом.

Вишню советуют обрезать каждый год. Это можно делать и весной, и осенью. Если сделать весеннюю обрезку по всем правилам, то тогда, возможно, что осенью она и не понадобится. Как это сделать, а также чем удобрить и обработать от вредителей и когда можно пересадить вишню весной - рассказываем в материале.

Как обрезать молодую вишню весной (и не очень молодую)

Обрезать деревце самому не сложно, главное - понимать принцип обрезки. Так как оно быстро разрастается, то крона становится загущенной, поэтому мало проветривается и получает мало солнца. Это значит, что часть цветков не опыляется и ягоды не созревают. И, конечно, в гуще начинают размножаться всякие болезни и вредители. Поэтому опытные садовники советуют делать ярусную обрезку. Вот что нужно сделать:

удалить поросль на стволе ниже 80 см от земли (то есть, ниже первого яруса кроны);

срезать больные, поврежденные, подмерзшие ветки;

удалить ветки между ярусами - расстояние от первого яруса до второго - 50 см, затем между ярусами - 40 см, а в одном ярусе оставить по 6 веток на расстоянии 15 см;

удалить ветки, которые загущают крону - срезать отростки, что растут близко к скелетным ветвям;

укоротить прирост, образовавшийся за год - дерево, как уже говорили, разрастается быстро, поэтому, чтобы корни успевали питать крону, нужно молодой прирост срезать примерно на треть, а то и наполовину, если разрослось сильно.

Когда обрезать вишню весной? Здесь нужно смотреть на почки деревца - чтобы они "проснулись", но не пошли в рост. Лучше обрезать до того, как началось сокодвижение, тогда дерево не ослабеет и не заболеет.

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Можно пересаживать дерево в это время? Да, но опять-таки - до начала сокодвижения. Идеальный период, когда пересаживать вишню весной - в марте, когда дерево еще "спит", тогда у него будет достаточно теплых месяцев, чтобы укорениться. Здесь важно учесть, что деревья старше 10 лет - лучше не пересаживать из-за того, что остался довольно малый период плодоношения.

Чем обработать вишню весной

Также до начала сокодвижения можно обработать дерево от заболеваний. Например, из того, чем опрыскать вишню весной, в этот период наиболее подойдет раствор медного купороса (2%) - он спасет от парши, ржавчины, монилиоза, мучнистой росы и других заболеваний. Можно также использовать 3%-ную бордоскую жидкость.

Чем удобрять вишню весной

Для весенней подкормки обычно используют и органические, и минеральные удобрения.

Важно: перед тем, как удобрять вишню весной, следует обратить внимание на ее возраст. Если дерево молодое (до 2 лет), то подкормка ему может быть и не нужна - оно использует то, что "дали" ему при посадке.

Молодым саженцам предпочтительнее давать органические удобрения - перепревший навоз, опилки, компост и куриный помет. Деревца старше 4 лет можно удобрять минеральными. Ранее мы подробно рассказывали, чем подкормить вишню весной, в зависимости от ее возраста.

Когда поливать вишню весной

Если весна выдалась сухой, то в период цветения и завязи плодов дерево нужно поливать примерно раз в неделю. Под каждое нужно выливать не менее 3 ведер воды.

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