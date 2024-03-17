Узнайте, можно ли сажать помидоры рядом с огурцами в открытом грунте, и какие культуры считаются плохими соседями.

Прежде чем высадить огурцы на грядку, важно понять, какое соседство для них будет приятным, а какого лучше избегать. От этого зависит качество урожая и вообще его наличие - иногда неподходящие культуры буквально "убивают" растения.

Можно ли сажать огурцы с помидорами в открытом грунте

В целом, это не запрещено, если нет выхода, но опытные огородники говорят, что нельзя сажать возле огурцов помидоры прямо на одной грядке в теплице или на открытом участке. Все дело в том, что этим культурам нужны разные условия для роста. К примеру, помидоры требуют регулярного проветривания, а огурцам категорически запрещены сквозняки. Томаты необходимо постоянно подкармливать, огурцы обойдутся без этого. И таких нюансов достаточно много - ясно, что если можно не размещать эти две культуры на одной грядке, то лучше этого не делать.

Можно ли сажать огурцы рядом с перцем в открытом грунте

Если вы не знаете, можно ли сажать перцы с огурцами, то учтите, что такое сочетание тоже считается сомнительным. Несмотря на то что обеим культурам нужен одинаковый климат, у них нет конкуренции за питательные вещества, условия выращивания все-таки разные. Если у вас нет возможности разделить огурцы и перцы, то следите, не ущемляют ли огуречные плети развитие перца, и не страдают ли они из-за влаги.

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Можно ли сажать огурцы рядом с чесноком и луком

Насчет чеснока мнения садоводов расходятся - одни считают, что толку от такой посадки не будет, а другие утверждают, что чеснок способен уберечь огурцы от многих заболеваний и паразитов. В принципе, если вам хочется высадить чеснок рядом с огурцами, соблюдайте расстояние между посадками минимум в 1.5 метра.

Что можно сажать возле огурцов точно, так это лук - он "дружит" с данной культурой. Важно высаживать огурцы и лук близко друг к другу, чтобы растения могли обмениваться полезными веществами. За месяц до сбора урожая лука нужно сократить полив - тогда есть риск, что огурцам не будет хватать влаги. Решение простое - высадить огурцы и лук на соседних грядках, а не на одной, тогда проблем с уходом не будет.

Можно ли сажать кабачок рядом с огурцом в открытом грунте

Важно запомнить, что нельзя сажать возле огурцов родственную культуру, к которой относятся кабачки. Дело в том, что из-за этого у обоих растений могут быть проблемы с опылением, а также кабачки и огурцы часто становятся жертвами одних и тех же вредителей и заболеваний. Если у вас нет выхода, и нужно посадить в одном пространстве кабачки и огурцы, можете рискнуть, но следите, чтобы листья кабачка не сильно затемняли огуречные. Но, все-таки мы не рекомендуем высаживать культуры на одной грядке - велика вероятность, что мощная корневая система кабачки просто не даст гармонично развиваться огурцам.

Можно ли сажать огурцы рядом с капустой и кукурузой

Существует мнение, что посадить возле огурцов капусту или кукурузу - значит увеличить урожай втрое, а то и вчетверо. Капуста относится к крестоцветной культуре, которая отлично соседствует с огурцами, поэтому можно размещать их рядом и в теплице, и в открытом грунте. То же самое касается и кукурузы, более того, она станет опорой для огурцов, заметно повышая количество и качество урожая. К кукурузе можно даже привязать огурцы, так она защитит их от палящего солнца, сильного ветра или дождя. Несмотря на то что эти две культуры не конкурируют между собой за питательные вещества, кукуруза заберет из почвы весь азот - его не хватит огурцам, поэтому за этим моментом вам придется следить.

Можно ли сажать картошку рядом с огурцами в открытом грунте

Дальнее родство картофеля и огурцов - не повод высадить их рядом на одну грядку. Что не любят огурцы - так это фитофтору, которая очень часто поражает не только их, но и картофель. Если заболеет какое-то одно растение, "зараза" тут же перейдет на соседние. Кроме того, обработка картофеля от паразитов подразумевает использование химических препаратов - если они попадут на огурцы, то хорошего урожая вам не видать. Единственный вариант, при котором можно выращивать огурцы рядом с картофелем - это использовать для первых пленку.

Можно ли сажать горох вместе с огурцами в открытом грунте

Еще один вариант, что можно посадить возле огурцов - это горох или фасоль. Более того, не можно, а даже нужно. Это именно те культуры, что посадить рядом с огурцами, чтобы был хороший урожай просто необходимо! Бобовые обогащают почву азотом, поэтому будет лучше, если вы посадите их по периметру огуречных грядок.

Опытные огородники замечают, что при такой технике огурцы лучше плодоносят и прекрасно себя чувствуют. Если после сбора урожая гороха и фасоли просто обрезать растения, а не вырывать их с корнем, то общий уровень плодородности почвы улучшится в разы.

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