Количество русской музыки стремительно уменьшается.

УНИАН проанализировал рейтинги трех популярных ресурсов для прослушивания музыки в Украине - Spotify, Apple Music и YouTube Music. Спустя год полномасштабной войны там все еще остаются песни на русском языке, однако их всего несколько. Рассказываем, что сегодня в тренде.

Spotify

В десятку самых прослушиваемых артистов попали YAKTAK и SOBOL, Mayorova, Wellboy, Dorofeeva, Enleo, Skylerr, SadSvit, Kola, Hoizer и Quest Pistols.

Отметим, что композиция Нади Дорофеевой "Щоб не було" в течение всего времени после премьеры удерживает лидирующие позиции в чартах.

Не теряет популярности (или, скорее, актуальности) лирическая песня Wellboy "Додому". Слушатели отмечают, что, находясь далеко от дома такая музыка поддерживает и придает сил.

Несмотря на то, что украинская версия песни "Ты так красива" Quest Pistols вышла еще в 2022 году, сегодня ее продолжают слушать. Поэтому в топ-10 популярных песен от Spotify она занимает 10-е место.

Apple Music

Топ-100 самых прослушиваемых композиций в Украине возглавляет YAKTAK и SOBOL с песней "Погляд". В комментариях под клипом на песню в YouTube пользователи благодарят за классную музыку, во время прослушивания которой можно отвлечься от мыслей о войне.

На третье место залетела мощная песня "Хочеш" от Після Дощу, которую ребята выпустили немного меньше, чем две недели назад.

Также в рейтинге Майли Сайрус с тем самым треком "Flowers", под который, казалось бы, только ленивая не записала видео в Instagram или TikTok, Eat Your Young в исполнении Hozier, песня "Провела екскурсію" от Parfeniuk, Державний - KRBK feat. $cream, "Незамінних" від Mayorova и "Чекає вдома" YAKTAK.

Стоит отметить, что в рейтинге десяти самых популярных композиций на Apple Music по состоянию на апрель остается две композиции на русском - MACAN - "ASPHALT 8" и "Каспийский груз" - "На белом".

YouTube Music

Первые две позиции в рейтинге забирает YAKTAK - первое место за песню "Погляд", а второе - за композицию "Чекає вдома".

Тройку лидеров закрывает мощная композиция от группы "Антитіла" - "Фортеця Бахмут". К слову, клип на песню был снят прямо на боевых позициях. Как сообщили артисты, они провели три дня рядом с военными в минусовую температуру, чтобы показать эти кадры, от которых мурашки по коже.

Также в десятке "Чути гімн" Skofka, "Там у тополі" Артёма Пивоварова и Насти Каменских. Каменских и Пивоваров спели вместе с рамках авторского проекта Артема "Твої вірші, мої ноти". Как рассказывал артист, его задумкой было популяризовать стихи известных украинских поэтов, положив их на музыку и исполнив вместе с другими известными артистами.

На шестой строчке текущем рейтинге YouTube Music "Додому" Wellboy, на седьмой - "Провела екскурсію" Parfeniuk, на восьмой - "Ти щаслива будеш" Dima Prokopov, на девятой - "Flowers" Майли Сайрус.

Десятку лидеров закрывает еще одна композиция, выпущенная в рамках проекта "Твої вірші, мої ноти" - это песня "Думи" Нади Дорофеевой и Артема Пивоварова.

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