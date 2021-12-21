Говорят, это застольная песня для всех национальных праздников.

Накануне новогодних праздников украинская группа "Пирятин" выпустила сингл об алкогольных напитках с политическим подтекстом.

Лирическое видео доступно на YouTube-канале группы.

Читайте такжеАльбом украинской группы изъяли из Spotify после жалобы боевика Прилепина, а затем вернулиВ песне с незатейливым текстом лирический герой перебирает алкогольные напитки и отдает предпочтение чему угодно, но не водке (которую, к слову, в песне на украинском называют исключительно "водка").

"Пирятин" позиционирует эту песню как застольную.

"Водку-не буду!"- протестный супербоевик об ответственном выборе, а также застольная песня для всех национальных праздников. Ведь водка – это не только бухло, но и вражеский культурный код", - объясняют музыканты.

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