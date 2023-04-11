Певица забыла слова песни.

Британская певица Мэй Мюллер, которая в мае 2023 года представит свою страну на самом масштабном конкурсе Евровидения, попала в конфуз. Во время своего выступления на недавном концерте она забыла слова песни.

Однако певица не растерялась. Она начала прыгать, призывать зрителей петь ее трек I wrote a song, а также она что-то напевала в такт.

Известно, что эту песню, с которой Мэй к тому же выступит на Евровидении, она написала сама. Автор ролика заметил, что певица не может спеть то, что создала сама.

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Кроме того, пользователи сети негативно высказались о вокальных данных Мюллер. Они написали, что она ужасно поет.

Как отреагировали фолловеры

"Она больше занимается вечеринкой, чем сосредотачивается на своем вокале"

"Надеюсь, она исправится до Евровидения"

"Позор"

"Я разочарован"

Однако были и те, кто поддержал Мэй. Некоторые пользователи сети отметили, что выступление не задалось из-за технических неполадок и плохого самочувствия певицы. При этом они убеждены, что на Евровидении она докажет, что все ошибались на ее счет.

Ранее УНИАН назвал порядок выступлений участников в полуфиналах Евровидения-2023.

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