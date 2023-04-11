Британская певица Мэй Мюллер, которая в мае 2023 года представит свою страну на самом масштабном конкурсе Евровидения, попала в конфуз. Во время своего выступления на недавном концерте она забыла слова песни.
Однако певица не растерялась. Она начала прыгать, призывать зрителей петь ее трек I wrote a song, а также она что-то напевала в такт.
Известно, что эту песню, с которой Мэй к тому же выступит на Евровидении, она написала сама. Автор ролика заметил, что певица не может спеть то, что создала сама.
Кроме того, пользователи сети негативно высказались о вокальных данных Мюллер. Они написали, что она ужасно поет.
Как отреагировали фолловеры
- "Она больше занимается вечеринкой, чем сосредотачивается на своем вокале"
- "Надеюсь, она исправится до Евровидения"
- "Позор"
- "Я разочарован"
Однако были и те, кто поддержал Мэй. Некоторые пользователи сети отметили, что выступление не задалось из-за технических неполадок и плохого самочувствия певицы. При этом они убеждены, что на Евровидении она докажет, что все ошибались на ее счет.
Ранее УНИАН назвал порядок выступлений участников в полуфиналах Евровидения-2023.