Эти песни вам стоит добавить в свой плейлист.

Главное оружие артистов во время войны - музыка. Они выпускают новые песни, которые пробирают до мурашек и под которые едва можно сдержать слезы. Они посвящены и любви во время войны, и парам, которые были вынуждены расстаться на неопределенный срок, и защитникам, которые героически обороняют нашу страну.

Настя Каменских - "Коли мине війна"

Эту песню Настя Каменских посвятила парам, которых разлучила война. Но она верит в то, что скоро все закончится и любящие сердца вновь воссоединятся.

""Будешь ты любить меня, когда закончится война", - это не сомнение, а уверенность в том, что настоящая любовь способна пройти через все преграды и выстоять в самые трудные минуты. И наконец снова объединить по-настоящему влюбленные сердца", - сказала Каменских.

Анна Тринчер и MBREEZE - "Ти робив мені каву"

Сегодня мы все расстались, но не из-за ссор или нелюбви, а из-за войны. Для многих из нас единственная возможность встретиться с любимым – это погрузиться в сновидение.

100лиця & Skylerr - "Вечорниці"

Этот дует стал настоящей ТікТок-сенсацией. Пользователи сети сняли уже множество клипов под песню "Вечорниці". Также в треке есть слова "Добрий день everybody", которые ранее произнес Борис Джонсон.

Chico & Qatoshi - "Допоможе ЗСУ"

Эта песня посвящена защитникам из Вооруженных сил Украины. В ней поется о том, что именно воины ВСУ обороняют нашу страну и каждый день приближают нас к победе. А мы можем им только помочь донатами.

Диана Бигун - "В саду гуляла"

"В саду гуляла" - еще одна песня, которая покорила ТікТок. Девушки активно снимают видео под этот трек и поднимают боевое настроение украинским военным.

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