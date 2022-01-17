Певица выпустила первый сольный клип.

Популярная певица ANNA ASTI, которая еще недавно была солисткой группы Artik & Asti, выпустила первый сольный клип на песню "Феникс".

В ролике уроженка Черкасс Анна Дзюба поет душевную песню о болезненной любви и "воскрешении" после расставания. Также она испепеляет лист бумаги с названием "Грустный дэнс" со словами: "Чтобы воскреснуть, нужно испепелить".

Отметим, "Грустный дэнс" - это песня, которая была записана Анной Дзюбой, Артемом Умрихиным и Артемом Качером.

"Лети, мое первое детище высоко-высоко, дотронься до сердец миллионов людей! В это видео вложено столько веры, таланта и любви всех людей, которые работали со мной, тех, кто меня поддержал, когда я в этом нуждалась! В нем столько чувств и переживаний, что лучше посмотреть, чем описать словами", - подписала видео Анна.

Читайте такжеНовая группа участников Radiohead выпустила первую песнюЗа два дня ролик посмотрели более миллиона людей. В комментариях они оставили множество позитивных отзывов и даже признались, что песня заставила их плакать.

"Мурашки по коже. Невероятно зацепила песня. Удачи в сольном плавании", "Это та самая композиция, которую слушаешь до бесконечности", "Сильно, очень сильно. До мурашек. Сколько разбитых сердец нашли себя в этой песне", - пишут поклонники.

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