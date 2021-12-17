Выступление спланировано на лето 2022 года.

Американский рок-вокалист, один из зачинателей и гуру альтернативного рока Игги Поп впервые выступит в Украине летом следующего года.

Читайте такжеСмертельная давка: Тревис Скотт рассказал, почему не останавливал злосчастный концертИсполнитель станет одним из хедлайнеров фестиваля UPark 2022. Об этом говорится в сообщении организаторов в Instagram-аккаунте фестиваля.

Его выступление запланировано на пятницу, 15 июля.

"Этот день невозможно пропустить, приходи и зарядись безумной энергетикой "крестного отца" панк-рока", - пишут организаторы.

Из-за пандемии коронавируса музыкальный фестиваль UPark отменяли два года подряд — в 2020 и 2021 году. Ранее организаторы сообщали, что все приобретенные билеты остаются действительными на фестиваль 2022 года.

Напомним, легендарная британская рок-группа Iron Maiden впервые даст концерт в Украине. Шоу в рамках их мирового тура Legacy Of The Beast пройдет в Киеве на ВДНХ 29 мая 2022 года.

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