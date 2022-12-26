Оригинальная версия песни была записана еще в 2017 году. Теперь композиция приобрела лирические оттенки.

Накануне новогодне-рождественских праздников украинская группа KAZKA презентовала новый альбом "Свята" и запремьерила лирическую версию одноименной песни. Она зазвучала совершенно по-новому и понравилась поклонникам музыкального коллектива.

Соответствующее видео опубликовано в Instagram KAZKA. Интересно, что новая версия песни "Свята" была записана под аккомпанемент известного украинского пианиста-виртуоза Евгения Хмары.

"Мы презентовали альбом "Cвята", в который вошла одноименная песня в новом лирическом исполнении под аккомпанемент талантливого и невероятного Евгения Хмары. Мне кажется, получилось глубоко и нежно. Надеюсь, вам откликнется", — написала в своем Instagram солистка группы Александра Зарицкая.

Певица добавила, что сейчас ее держат в тонусе только выступления и записи. Так, по словам Александры, она чувствует себя нужной.

Оригинальная версия песни "Свята"

Чем известна группа KAZKA?

KAZKA - украинская музыкальная группа, которая исполняет поп-музыку с элементами электро-фолка. Музыкальный коллектив был создан в 2017 году. Его солистка - Александра Зарицкая.

"Казку" называют феноменом украинской сцены, ведь группа впервые среди украиноязычных попала в Shazam с хитом "Плакала". Эта песня долгое время возглавляла музыкальные рейтинги в ряде стран, каверы на нее "рвали" соцсети.

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