'Было обидно': участники MOLODI признались, почему ENLEO покинул их группу

После Национального отбора Евровидения-2025 группа MOLODI взлетела в чартах с проникновенным треком "My sea", посвященным родному Мариуполю и Азовскому морю. Ее участники - Кирилл Роговой и Иван Степанищев - получили желанную популярность, ведь прямо во время трансляции финала на их профили в соцсетях массово начали подписываться новые поклонники. Однако мало кто знает, что сначала MOLODI были трио, а не дуэтом. Об этом ребята рассказали в программе "Ближе к звездам" на телеканале ТЕТ.

История группы MOLODI началась в Мариуполе, когда в ее составе были барабанщик Иван Степанищев и солисты Кирилл Роговой и Никита Леонтьев, известный ныне как ENLEO. Сначала они были уличным бэндом - пели каверы и зарабатывали на корпоративах.

"Мы ничего не выпускали. У нас было всего два или три уличных концерта, мы играли на корпоративах, на свадьбах, и для нас как для группы это ничего не значило", - рассказали ребята.

Видео дня

Именно поэтому, под предлогом поступления в университет, они решились переехать в Киев. Из-за постоянных прогулов Кирилла и Ивана отчислили с первого же курса, а вместе с тем MOLODI из трио плавно превратились в дуэт. Из группы ушел Никита Леонтьев.

"Нам было немного обидно. Он приходил и очень сильно критиковал, и мы начали чувствовать напряжение между нами в работе. В тот момент мы не смогли найти взаимопонимание, потому что все еще были детьми", - признались музыканты.

Да, ребята пошли разными творческими путями, но несмотря на все уважают ENLEO и как друга, и как артиста. Сейчас они реализуются еще и как саундпродюсеры, создавая музыку для Мишель Андраде, OSTROVSKYI, Макса Барских и других.

Еще больше звездных признаний, вдохновляющих сюжетов и эксклюзивных подробностей из жизни и творчества украинских и мировых знаменитостей узнавайте каждое воскресенье утром в проекте "Ближе к звездам" на телеканале ТЕТ.

Вас также могут заинтересовать новости: