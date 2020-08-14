Появился новый тизер "Зависнуть в Палм-Спрингс"

Премьера фильма в Украине состоится 20 августа.

Появился новый тизер фантастического ромкома "Зависнуть в Палм-Спрингс" с Энди Сэмбергом, Кристин Милиоти и Дж. К. Симмонсом.

Ролик появился на Youtube-канале Вольга Украина.

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Премьера "Зависнуть в Палм-Спрингс" дебютанта Макса Барбакова состоялась на последнем кинофестивале в Санденсе, где фильм получил исключительно положительную реакцию от критиков и аудитории.

На агрегаторе Rotten Tomatoes фильм удерживает высокий рейтинг в 94% на основе 173 рецензий, а оценка первых зрителей на imdb составляет высокие 7,5.

По сюжету ленты, двое гостей свадьбы в солнечном Палм-Спрингс - беззаботный Найлз и подружка невесты Сара попадают в петлю времени, и они не способны убежать ни из этого места, ни от праздника, ни друг от друга. Свадебный “день сурка на двоих”, по уверениям западной прессы, подготовил множество сюрпризов для зрителей. Критика особенно отметила оригинальность ленты, качественный юмор, идеальный актерский состав и отличный саундтрек.

К музыке создатели действительно отнеслись со всем уважением: "Когда мы снимали этот фильм, мы безусловно хотели, чтобы в его саундтреке была соответствующая музыкальная атмосфера, - сказал Сэмберг, - Мы сошлись во мнении, что хотим, чтобы это было что-то заметное и увлекательное, но не обязательно ультрасовременное, и не то, что уже было использовано в десятках других картин" - продолжил создатель сериала" Бруклин 9-9 ».

Всего комедия насчитывает более 25 композиций авторства Леонарда Коэна, Фила Коллинза, Джона Коула, Кэт Буш, Hall & Oates и других именитых авторов, чья музыка стала отличным дополнением к фантастическому ромкому.

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