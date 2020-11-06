Фильм покажет мужчин, нашедших в пустыне огромный золотой самородок.

Американский актер Зак Эфрон снимется в триллере под названием «Золото».

Об этом пишет Hollywood Reporter.

Читайте такжеНазваны самые популярные фильмы этого года, которые вышли онлайнРежиссёром фильма выступает актёр Энтони Хэйес («Свет в океане», «По волчьим законам»), он же написал сценарий в соавторстве с Полли Смит и сыграет одну из главных ролей. Съемки планируют начать в ноябре в Австралии.

По сюжету двое мужчин пересекают пустыню и натыкаются на огромный золотой самородок. Один из них отправляется за инструментами, необходимыми для раскапывания находки, а второй остаётся на месте и сталкивается с неприятными сюрпризами, подбрасываемыми пустыней, а также подозревает, что напарник его бросил.

«Это очень своевременная история об алчности, человечности и о том, кто мы и что мы делаем в мире, и куда идем. Очень классно смотреть, как Зак Эфрон создает роль, это настоящая находка. Таким вы его никогда не видели», - рассказал Хэйес.

Другие новости по теме

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Людмила Жерновская