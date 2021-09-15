Фильм снят на основе одноименного бродвейского мюзикла, являющегося адаптацией классической пьесы Уильяма Шекспира "Ромео и Джульетта".

Вышел новый трейлер фильма "Вестсайдская история" (West Side Story) от режиссера Стивена Спилберга, премьера которого запланирована на декабрь 2021 года.

Как сообщает Kinomania Film Distribution, лента рассказывает классическую историю соперничества и юношеской любви в Нью-Йорке и является адаптацией одноименного бродвеского мюзикла 1957 года. Лауреат премии "Оскар" Стивен Спилберг ("Парк юрского периода", "Первому игроку приготовиться", "Секретное досье") снял этот фильм по сценарию Тони Кушнера ("Мюнхен", "Линкольн"), лауреата Пулитцеровской премии и "Тони".

Главные роли в фильме исполнили Энсел Элгорт ("Дивергент", "На драйве"), а также Рэйчел Зеглер, Ариана ДеБос, Дэвид Альварез, Майк Фейст и другие.

Что известно о мюзикле "Вестсайдская история"

Американский мюзикл "Вестсайдская история" Артура Лорентса впервые показали на сцене в 1957 году. Он представляет собой адаптацию классической пьесы Уильяма Шекспира "Ромео и Джульетта".

Читайте такжеСтивен Спилберг будет сотрудничать с NetflixВ центре сюжета – молодые люди Тони и Мария. Они влюбляются друг в друга, несмотря на то, что происходят из двух враждебных уличных банд – потомков белых эмигрантов "Ракет" и пуэрториканцев "Акул".

Фильм 2021 года станет уже второй экранизацией "Вестсайдской истории". Первая киноадаптация мюзикла вышла в 1961 году и была удостоена 10 премий "Оскар" (всего номинаций было 11).

Мюзикл "Вестсайдская история" часто ставится в учебных заведениях, региональных театрах и даже оперных театрах мирового масштаба.

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Автор: Марина Григоренко