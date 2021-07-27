27 июля 2021 года был опубликован первый трейлер долгожданного продолжения "Охотников за привидениями", выход которого запланирован на ноябрь этого года.
События фильма под названием "Охотники за привидениями: Наследники" (Ghostbusters: Afterlife) происходят спустя 30 лет после второй части, вышедшей на экраны в 1989 году, и вращаются вокруг семьи одного из оригинальных охотников - Игона Спенглера. Переехав в небольшой городок, внуки Спренглера сталкиваются с паранормальными явлениями и наследием своего дедушки.
Главные роли в фильме достались юным голливудским звездам - Маккенне Грейс ("Я, Тоня", "Одаренная", "Леденящие душу приключения Сабрины") и Финну Вулфхарду ("Очень странные дела", "Оно"). Роль их матери исполнила Кэрри Кун ("Исчезнувшая", "Вдовы"), а еще одна из главных ролей досталась Полу Радду ("Человек муравей", "Ужиться с самим собой").
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Кроме того, в фильме появятся актеры из оригинальных "Охотников за приведениями" - Билл Мюррей, Дэн Эйкройд, Эрни Хадсон и Сигурни Уивер. А вот исполнивший роль Игона Спенглера Гарольд Рамис (являющийся также одним из создателей первых двух фильмов) в фильме не появится, поскольку актер скончался в 2014 году.
Изначально "Охотники за привидениями: Наследники" должны были выйти в прокат еще в июле 2020 года, но из-за пандемии COVID-19 премьера была перенесена на 11 ноября 2021 года.
Как сообщал УНИАН, ранее Netflix опубликовал трейлер приквела "Армии мертвецов".