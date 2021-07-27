.События фильма развернутся спустя 30 лет после второй части "Охотников за приведениями".

27 июля 2021 года был опубликован первый трейлер долгожданного продолжения "Охотников за привидениями", выход которого запланирован на ноябрь этого года.

События фильма под названием "Охотники за привидениями: Наследники" (Ghostbusters: Afterlife) происходят спустя 30 лет после второй части, вышедшей на экраны в 1989 году, и вращаются вокруг семьи одного из оригинальных охотников - Игона Спенглера. Переехав в небольшой городок, внуки Спренглера сталкиваются с паранормальными явлениями и наследием своего дедушки.

Главные роли в фильме достались юным голливудским звездам - Маккенне Грейс ("Я, Тоня", "Одаренная", "Леденящие душу приключения Сабрины") и Финну Вулфхарду ("Очень странные дела", "Оно"). Роль их матери исполнила Кэрри Кун ("Исчезнувшая", "Вдовы"), а еще одна из главных ролей досталась Полу Радду ("Человек муравей", "Ужиться с самим собой").

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Кроме того, в фильме появятся актеры из оригинальных "Охотников за приведениями" - Билл Мюррей, Дэн Эйкройд, Эрни Хадсон и Сигурни Уивер. А вот исполнивший роль Игона Спенглера Гарольд Рамис (являющийся также одним из создателей первых двух фильмов) в фильме не появится, поскольку актер скончался в 2014 году.

Изначально "Охотники за привидениями: Наследники" должны были выйти в прокат еще в июле 2020 года, но из-за пандемии COVID-19 премьера была перенесена на 11 ноября 2021 года.

Как сообщал УНИАН, ранее Netflix опубликовал трейлер приквела "Армии мертвецов".

Автор: Марина Григоренко