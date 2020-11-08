Константин Меладзе решил полностью изменить состав.

Музыкальный продюсер, композитор Константин Меладзе представил новый состав группы "Виа Гра".

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В эфире программы "Вечерний Ургант" он представил девушек, которые будут выступать в составе легендарной группы. Среди них 24-летняя Ульяна Синецкая, конкурсантка проекта "X-Factor" Ксения Попова и 19-летняя участница "Детского Евровидения-2013" София Тарасова.

По словам Меладзе, раньше он просил девушек танцевать на кастинге, а сегодня - петь.

"Тогда я просил их танцевать, а сейчас прошу петь. Но самое главное — харизма, это самое редкое и ценное качество", - сказал Меладзе.

История группы "Виа Гра":

Группу создали в 2000 году в Киеве

За время существования группа сменила несколько составов

Всего бывший солисток группы оказалось 17 человек

В группе пели такие популярные артистки как Вера Брежнева, Анна Седокова, Надежда Мейхер и Светлана Лобода

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Автор: Диана Могилевич