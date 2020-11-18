Брежнева сняла клип / instagram.com/ververa
Известная певица Вера Брежнева представила клип на песню "Сестра".
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38-летняя артистка на кадрах предстала оголенной, прикрыв свои интимные места лишь доской для серфинга. Интересно, что на видео Вера танцует за ширмой, но ее фигуру можно рассмотреть.
Также в клипе есть момент, на котором Брежнева сидит на косатке, но уже в синем купальнике. Кроме того, Вера сняла в клипе свою старшую дочь и подруг.
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