Премьеру перенесли на три месяца.

Вторая часть "Венома" будет называться "Веном: Да будет Карнаж", но увидеть ее зрители смогут еще не скоро.

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Изначально премьера была запланирована еще на 2020 год, но из-за коронавируса ее пришлось отложить на конец июня. Сейчас ее снова перенесли на 17 сентября 2021 года.

Режиссером второй части фильма стал Энди Серкис. В главных ролях будут Том Харди и Вуди Харрельсон.

Согласно сюжету, зрителей ждет противостояние Венома и жестокого серийного убийцы по имени Клетус Кэсседи. Воссоединившись с другим симбиотом, Кэссиди из обычного человека-монстра превращается в безумного кровожадного монстра Карнажа. С новыми способностями Кэсседи свое "призвание убивать и потрошить" выводит на абсолютно новый уровень. Заручившись поддержкой еще одной суперзлодейки Карнаж собирается разнести весь город и вырезать всё его население.

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Автор: Диана Могилевич