Венецианский кинофестиваль состоится по плану
22:18, 25 мая 2020Кино и музыка
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На фестивале могут провести меньше показов, чем обычно.
Венецианский кинофестиваль не переносят
Венецианский международный кинофестиваль пройдет по графику — с 2 по 12 сентября.
Об этом заявил губернатор региона Венето Лука Зая, передает Variety.
В то же время он отметил, что на фестивале могут провести меньше показов, чем обычно.
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Главой жюри нынешнего Венецианского кинофестиваля стала актриса Кейт Бланшетт, известная по фильмам «Жасмин», «Елизавета», «Авиатор», «Кэрол».
Напомним, Каннский кинофестиваль, который из-за коронавируса с мая перенесли на июнь, решили вообще не проводить в 2020 году.
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