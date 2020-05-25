Венецианский кинофестиваль состоится по плану

На фестивале могут провести меньше показов, чем обычно.

Венецианский международный кинофестиваль пройдет по графику — с 2 по 12 сентября.

Об этом заявил губернатор региона Венето Лука Зая, передает Variety.

В то же время он отметил, что на фестивале могут провести меньше показов, чем обычно.

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Главой жюри нынешнего Венецианского кинофестиваля стала актриса Кейт Бланшетт, известная по фильмам «Жасмин», «Елизавета», «Авиатор», «Кэрол».

Напомним, Каннский кинофестиваль, который из-за коронавируса с мая перенесли на июнь, решили вообще не проводить в 2020 году.

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