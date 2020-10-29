По сюжету картины добрая бабушка в попытке спасти своего внука от злых колдуний отправляется в шикарный отель, где они рассчитывают найти безопасное убежище. Однако по иронии судьбы именно там проходит слет этих самых колдуний, и главный герой попадает прямиком к ним в лапы.

Накануне Хэллоуина зрители отправляются в кинотеатры, чтобы пощекотать себе нервы фильмами о ведьмах, оборотнях и прочей нечисти в соответствии с атмосферой праздника. В этот раз роль «главного ужастика» сезона должен исполнить фильм оскароносного Роберта Земекиса «Ведьмы».

По сюжету картины добрая бабушка в попытке спасти своего внука от злых колдуний отправляется в шикарный отель, где они рассчитывают найти безопасное убежище. Но по иронии судьбы именно там проходит слет этих самых колдуний, и главный герой попадает прямиком к ним в лапы: злобные дьяволицы превращают мальчика в мышь.

Казалось бы, более подходящий сюжет к празднику придумать сложно, и фильм обречен на успех, но как говорится, «не все сталося, як гадалося». И выше планки дежурного хэллоуинского фильма «Ведьмам» перепрыгнуть не удалось.

Первые полчаса картины получились затянутыми, однако зритель все равно терпеливо всматривается в экран в надежде, что вот сейчас начнется, наконец, ведьмин шабаш с полетами, погонями, превращениями и всем тем, что мы рассчитываем увидеть в подобных сказках. К сожалению, этого так и не происходит. Единственная колдунья, которая принимает активное участие в действии – это героиня Энн Хэтэуэй. Все остальные ведьмы по уровню значимости для сюжета находятся примерно на уровне стула.

И в целом сюжет фильма получился недоработанным. Мотивация персонажей не всегда ясна, из-за чего создается ощущения искуственности происходящего. Логические дыры тут также присутствуют. К примеру Главная Ведьма легко крушит мебель и испепеляет взглядом, но для того чтобы попасть в запертую комнату, ей обязательно нужно взять запасной ключ у портье.

Читайте такжеГенри Кавилл показал фото со съемок второго сезона "Ведьмака"В определенный момент фильм сюжет становится попросту абсурдным. Персонажи теряются без каких-либо «изюминок» в образе и оригинальных мыслей.

Но следует отдать должное, у картины есть одно бесспорное украшение, и это главная антагонистка фильма - Верховная Ведьма в исполнении Энн Хэтэуэй. Наблюдать за мимикой актрисы в фильме – одно удовольствие. Легкий изгиб губ, вспыхнувший огонек в глазах – и вот ты уже вжимаешься в кресло с чувством, что тебя ненавидит и презирает главное воплощение зла на земле. Несмотря на то, что мы привыкли видеть актрису в основном в положительных образах, роль злобного чудовища с язвами на голове и разрезанным до ушей ртом ей удалась на славу.

Вытягивают картину своей игрой также звезда «Прислуги» Октавия Спенсер и Стэнли Туччи, для которого роль услужливого помощника является уже привычной и весьма органичной.

В целом, со своей ролью кино для Хэллоуина «Ведьмы» худо-бедно справляются, и если вы не ожидаете от картины слишком многого, а также любите Энн Хэтэуэй, то можете отправляться за своей порцией магии и мистики в кино.

В украинском прокате фильм выходит 29 октября.

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Автор: Ольга Броскова