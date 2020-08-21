Генри Кавилл показал фото со съемок второго сезона "Ведьмака"

Актер Генри Кавилл показал свежее фото в образе ведьмака со съемок второго сезона популярного сериала.

Читайте такжеПредставлен первый тизер "Энола Холмс": когда выйдет фильмФото он опубликовал в своем Instagram.

На снимке актер сидит перед зеркалом в кресле гримеров, которые делают ему роскошные белокурые локоны Геральта. Актеру также нарисовали кровавые подтеки по всему телу.

"Никакой "лысой" подкладки в этом году. Только два разных вида медицинской ленты и клей… Сдирать это все - одно удовольствие. Тем не менее Джеки и Эльве обладают прикосновением ангелов. Джеки все же больше Ангел Возмездия, но это часть ее шарма. Ах, да, если вы переживаете. Мы все не болеем коронавирусом. Нас дважды в неделю тестируют в Каэр Морхене!", - подписал снимок Кавилл.