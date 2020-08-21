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Генри Кавилл показал фото со съемок второго сезона "Ведьмака"

12:26, 21 августа 2020
Кино и музыка
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На снимке актер сидит перед зеркалом в кресле гримеров / Instagram Генри Кавилл

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На снимке актер сидит перед зеркалом в кресле гримеров, которые делают ему роскошные белокурые локоны Геральта. Актеру также нарисовали кровавые подтеки по всему телу. 

"Никакой "лысой" подкладки в этом году. Только два разных вида медицинской ленты и клей… Сдирать это все - одно удовольствие. Тем не менее Джеки и Эльве обладают прикосновением ангелов. Джеки все же больше Ангел Возмездия, но это часть ее шарма. Ах, да, если вы переживаете. Мы все не болеем коронавирусом. Нас дважды в неделю тестируют в Каэр Морхене!", - подписал снимок Кавилл.

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Автор: Ольга Броскова

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Теги: #актер#Ведьмак