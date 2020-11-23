Пользователи в комментариях сравнивают ведьмака Геральта с Гринчем.

Сервис Netflix выпустил альтернативный трейлер первого сезона сериала «Ведьмак», представив его не как фентезийное шоу со «взрослым» рейтингом, а как рождественскую комедию.

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В знакомые кадры добавили рождественскую атрибутику – гирлянды, венки и прочее. Одно из чудовищ даже заменили кучей рождественских подарков. Самые кровавые события сериала сопровождаются характерной праздничной музыкой.

Намеков на второй сезон шоу в новом материале нет. Пользователи в комментариях сравнивают ведьмака Геральта с Гринчем.

Второй сезон «Ведьмака»: когда выйдет

Съемки второго сезона «Ведьмака» уже дважды сорвались из-за коронавируса – первый раз весной, а второй – в ноябре.

До пандемии над «Ведьмаком» успели поработать всего один месяц из планируемых четырех с половиной. В августе съемки были возобновлены.

Предположительно, второй сезон "Ведьмака" выйдет на Netflix в 2021 году. Пока неясно, как на дату выхода повлияет второй срыв съемок.

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Автор: Дмитрий Захаров